'Я готовий допомогти': Орбан зробив несподівану заяву про війну в Україні

Угорщина не має наміру диктувати Україні що робити, але готова допомогти, оскільки українці "заслуговують кращого майбутнього", заявив Віктор Орбан.

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Українці самі мають вирішувати, чи продовжувати воювати / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Віктора Орбана:

Рішення щодо війни мають ухвалювати виключно українці

Угорщина ніколи не вказувала українцям, як діяти

Угорщина готова "по-сусідськи" допомогти Україні

Україна є суверенною державою, тому будь-яке рішення щодо війни мають ухвалювати виключно українці. Угорщина ніколи не вказувала українцям, що їм робити, але готова допомогти "по-сусідськи". Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на пресконференції після неформального саміту ЄС.

"Щодо того, що має робити Україна... не моя робота відповідати на це запитання. Україна - суверенна країна. Угорщина - суверенна країна. Те, що робитиме Україна - це виключно належить українцям. Вони вирішили боротися, і вони в будь-якому разі героїчно боролися. Це їх рішення продовжувати чи ні", - сказав політик.

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Він зазначив, що його дії спрямовані на те, щоб ізолювати Угорщину від небезпеки війни. Орбан стверджує, що він лише намагається не допустити погіршення ситуації, що може погано позначитися на Угорщині.

"У липні я їздив до Києва і Москви. Мене за це сильно критикували...але в Україні я був не для того, щоб переконати українців щось зробити. Я просто намагався пояснити президенту: "Будь ласка, мій друже, час не на вашому боці, і я готовий допомогти вам якось домогтися припинення вогню, а потім і тривалого миру". Мені відмовили, президент сказав: "Вікторе, це не моя точка зору", - сказав він.

За його словами, жодна зі сторін, що воюють, не готова припинити вогонь, й обидві переконані, що час на їх боці. Незважаючи на це, Орбан прагне створити "якомога ширший промирний міжнародний клімат"

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їхня країна, їхнє майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", - додав Орбан.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Політика Угорщини щодо України - останні заяви Орбана

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про безпеку між Україною та Угорщиною не підписуватимуть. Він підкреслив, що документ має враховувати інтереси обох сторін, але на сьогодні Угорщина не підтримує вступ України до НАТО.

Також прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах ЄС повинен розробити нову стратегію щодо України. Орбана також хвилює доля 50-мільярдного кредиту для України.

Як повідомляв Главред, Орбан стверджує, що Європа не зможе фінансувати оборону України від Росії, якщо США припинять підтримку Києва за президентства Дональда Трампа. Орбан переконаний, що американці нібито планують "вийти з війни".

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