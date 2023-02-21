"Потрібно затягнути пояси": Путін готує "сюрпризи" для росіян - військовослужбовець

Російський диктатор хоче затягнути війну і відправити на фронт якомога більше росіян, щоб домогтися хоч якихось результатів.

Путін може оголосити про загальну мобілізацію в РФ / Колаж фото pixabay.com, t.me/victor_andrusiv

Російський диктатор Володимир Путін хоче домогтися хоч якихось результатів на фронті в Україні. Він може оголосити загальну мобілізацію в РФ. Про це заявив військовослужбовець і ексрадник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, повідомляє ТСН.ua.

Путін розповідатиме громадянам РФ про те, що війна проти України буде довгою і росіянам потрібно "затягнути пояси". Це все може статися 21 лютого під час звернення диктатора під час Федеральних Зборів Росії, вважає військовий.

"Це буде щось на кшталт "війна буде затяжною, нам слід затягнути пояси", оголосять їм так потрібну мобілізацію. Думаю, що Путін відзначить, що воювати вони будуть до останнього росіянина", — сказав експерт.

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Росія пішла в новий наступ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках.

Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, в цей же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Це може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

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