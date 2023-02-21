УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Потрібно затягнути пояси": Путін готує "сюрпризи" для росіян - військовослужбовець

21 лютого 2023, 04:03
Російський диктатор хоче затягнути війну і відправити на фронт якомога більше росіян, щоб домогтися хоч якихось результатів.
Віктор Андрусів, Володимир Путін
Путін може оголосити про загальну мобілізацію в РФ / Колаж фото pixabay.com, t.me/victor_andrusiv

Російський диктатор Володимир Путін хоче домогтися хоч якихось результатів на фронті в Україні. Він може оголосити загальну мобілізацію в РФ. Про це заявив військовослужбовець і ексрадник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, повідомляє ТСН.ua.

Путін розповідатиме громадянам РФ про те, що війна проти України буде довгою і росіянам потрібно "затягнути пояси". Це все може статися 21 лютого під час звернення диктатора під час Федеральних Зборів Росії, вважає військовий.

"Це буде щось на кшталт "війна буде затяжною, нам слід затягнути пояси", оголосять їм так потрібну мобілізацію. Думаю, що Путін відзначить, що воювати вони будуть до останнього росіянина", — сказав експерт.

відео дня

Росія пішла в новий наступ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках.

Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, в цей же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Це може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії мобілізація в армію Віктор Андрусів
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:03

"Потрібно затягнути пояси": Путін готує "сюрпризи" для росіян - військовослужбовець

03:30

Повалення режиму Путіна і звільнення Криму: Пономарьов назвав умови великих змін в РФВідео

03:05

Відома українська стрибунка показала на камеру спекотні поцілунки в яскравому бодіВідео

02:40

Як приготувати гору смачнющих котлет за копійки: секретні інгредієнти, які можна додати до фаршуВідео

02:05

"РФ жадає території України": у Мережу злили секретні записки Буша за 2009 рік

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:33

"Старіюча баба хапається за все": Волочкова задерла спідницю прямо на сценіВідео

00:51

Чому 21 лютого не можна чіпати гроші: прикмети і важливі заборониВідео

00:06

Україна працює над постачанням озброєння, якого не було раніше у пакетах допомоги - ЗеленськийВідео

00:03

Названо ідеальних дружин за знаком зодіаку: вони головні героїні чоловічих мрійВідео

Реклама
20 лютого, понеділок
23:50

"РФ може відправити на Київ 100 літаків": експерт про те, скільки літаків зможуть прорватисяВідео

23:30

"Наступні дні будуть вирішальними для всього світу": Бербок заявила про жахливі наслідки війни в УкраїніВідео

23:03

Чому 22 лютого не можна чіпати і чесати вуха: прикмети і головні заборониВідео

23:02

"Не залишає місця для дипломатичних відносин": Грузія образилась на дії УкраїниВідео

22:49

Байден чітко зрозумів, навіщо Україні винищувачі, коли почув сирену в Києві - ПодолякВідео

22:08

Чому на похорон надягають чорне: вигадані непотрібні правила чи важливі традиції

21:47

Жизель Бюндхен похвалилася сталевими кубиками пресу на бразильському карнавалі

21:29

Україна допоможе Молдові з Придністров’ям: Зеленський назвав головну умовуВідео

20:51

Будинки з людьми можуть впасти: у Туреччині новий потужний землетрусВідео

20:45

Байден показав Путіну середній палецьПогляд

20:40

У бою з окупантами загинув снайпер ЗСУ, який пройшов навчання в Британії

Реклама
20:35

Христина Горняк назвала винних у її розлученні з Володимиром Остапчуком

20:20

"Зараз потрібна максимальна мобілізація": Кулеба заявив, що Україна готується до великої битвиВідео

20:07

Вєрка Сердючка розбовкала діагноз Андрія ДанилкаВідео

19:53

Очікуваний усіма наступ РФ все ще може відбутися - РезніковВідео

19:49

Як візит Байдена до Києва ткнув Путіна носом у його провалПогляд

19:40

"Вершина нашої мрії": Ігнат розповів, яка зброя знищить окупантів та наблизить Україну до перемогиВідео

19:39

Говорили про наступні місяці на фронті: у Байдена розкрили деталі переговорів із ЗеленськимВідео

19:00

Вичісуємо кішку правильно: 5 кроків до блискучої і шовковистою вовни

18:45

Байден "зламав" промову Путіна: експерт сказав, про що заявить диктатор РФ 21 лютогоВідео

18:34

Блогерка зривала з себе шкіру нігтями після спроб повторити модний образ Doja CatВідео

18:26

"Там поляже ще не одна тисяча росіян": військовий пояснив, чому окупанти вчепилися у ВугледарВідео

17:55

Медведєв в істериці через візит Байдена в Київ: він раптово визнав потужну підтримку України ЗаходомВідео

17:39

73-річний Річард Гір був екстрено госпіталізований в Мексиці

17:35

Росія цього тижня готує реванш - ЗеленськийВідео

17:28

Що буде, якщо тиждень не мити голову: ці наслідки ніколи не забудутьсяВідео

16:56

"Точно знаю, що питання вирішене": Резніков анонсував передачу авіації УкраїніВідео

16:53

Увірветься буревій: погода в Україні кардинально зміниться - синоптикиВідео

16:52

Як схуднути, якщо вам за 40: прості поради, що ведуть до ідеального тілаВідео

16:38

Як приготувати омлет з одного яйця: бюджетний і смачний сніданок забезпечений

16:37

США зв’язувалися з РФ перед візитом Байдена до Києва – АРВідео

Реклама
16:15

"Витирати з фільмів навчилися пики": Назаров висміяв жалюгідні спроби РФ прибрати артистів з кіноВідео

16:11

"У них понад 700 літальних апаратів": ворог готується до "нестандартних дій" - ІгнатВідео

16:09

Вадим Машуров досьє

15:58

"Готують хаос": окупанти влаштують навалу 24 лютого, буде бій за одне місто України - астрологВідео

15:56

Мікробів більше, ніж на унітазі: чим протирати телефон, щоб не угробити його

15:51

Що не можна робити в дзеркальний день, щоб не накликати біду: 23 лютого 2023 року

15:47

Забув про "бутерброд": Навальний вже визнає кордони України разом з Кримом

15:27

Для дівчат це особливо небезпечно: чому не можна терпіти, якщо хочеться в туалет

15:16

"У Байдена деменція, його можна угрохати": у РФ жорстко істерять через приїзд Байдена до КиєваВідео

15:15

Соковита Настя Каменських засвітила апетитні ніжки в ботфортах і колготках-сітці

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти