Росія цього тижня готує реванш - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни вже не такі сильні, як це було рік тому.

Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на цьому тижні дійсно може бути реванш з боку Росії.

Під час свого спілкування з виданням Welt Зеленський зазначив, що вони вже не такі сильні, як рік тому.

"Дійсно може бути реванш з боку Росії на цьому тижні, кажуть, слід очікувати наступ. Відповідно є нервозність. Деякі регіони України так живуть з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

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Президент зазначив, що росіяни вже не такі сильні, як рік тому. За його словами, навіть тоді у них не було ресурсів, щоб окупувати Україну.

"Сьогодні вони ослабли, а ми стали сильнішими. Крім того, у них немає такої мотивації, як у наших солдатів. Ми боремося в своїй країні, ми захищаємо наші будинки і сім'ї. Коли ми програємо, ми дійсно втрачаємо все: наші будинки, членів нашої сім'ї. Ми живемо тут", - додав президент.

Загроза масованої атаки росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетного удару по Україні або посилити атаки на фронті. Він не виключив, що причиною цього може бути бажання окупантів показати "сакральність" дати 24 лютого.

Ігнат підкреслив, що російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію. "Всі говорять про сакральні дати – 23 лютого – їх дні "захисника Вітчизни", тобто дні наближається Радянської Армії. Наступний день-це річниця вторгнення на нашу землю. Можливо, хочуть до цієї дати постійно тримати нас у напрузі", - підкреслив він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

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