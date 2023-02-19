"Стягнули вже 190 батальйонів": 24 лютого Росія готова "лізти" у великий наступ

Керівник Авдіївської ВЦА зазначив, що зараз росіяни не кидають великі сили на штурми, а намагаються просунутися малими групами.

Війна в Україні / Генштаб ЗСУ, Михайло Федоров

На донецький напрямок російські окупанти стягують війська. Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що це може свідчити про ймовірну підготовку нового наступу на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

За даними розвідки, до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Барабаш каже, що навіть з неповною комплектацією – "це дуже багато людей".

"Є інформація, що вони намагаються невеликими машинами (не вантажівками) завозити боєкомплект на околиці Макіївки і Донецька. Це говорить про план на масштабну наступальну операцію. Маючи в резерві безліч людей, будуть намагатися лізти. 24 лютого, ймовірно, будуть наступати", - припустив Барабаш в ефірі Еспресо.

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Обстріл 24 лютого

Говорячи про 24 лютого, глава ВЦА висловив думку, що в цей день росіяни будуть обстрілювати обласні центри України, а в атаку підуть на всіх або на більшості напрямків на лінії фронту.

"Моя особиста думка - будуть ракетні удари по обласних центрах 24 лютого. А на лінії фронту вони підуть в атаку по всіх або по більшості напрямків. Для цього підтягнули резерв", – додав Барабаш.

Керівник Авдіївської ВЦА зазначив, що зараз росіяни не кидають великі сили на штурми, а намагаються просунутися малими групами.

Небезпека ракетного обстрілу 24 лютого

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак попередив, що в річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого країна-агресор РФ може завдати ракетного удару. Українцям радять Слухати повітряні сили. За словами Єрмака, Україна готова до різних сценаріїв.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше також попереджав, що російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він додав, що Україна готова до можливої атаки. Данілов закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів загарбників.

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