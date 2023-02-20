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"До кінця лютого 400 тисяч окупантів будуть в Україні": Жданов розповів про новий наступ РФ

20 лютого 2023, 04:15
Військовий експерт припускає, що десь у березні РФ вийде на пік своїх бойових можливостей.
Олег Жданов, ВСУ
Жданов розповів про новий наступ РФ / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Главред

Країна-агресорка Росія відправили на війну проти України понад 300 тисяч російських загарбників. Наразі вони вже знаходяться на території нашої країни. До кінця лютого-початку березня в Україні вже буде 400 тисяч окупантів. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Ми очікуємо, що до кінця лютого-початку березня 400 тисяч окупантів будуть в Україні. Але це все. Я казав, що там ще є близько 200 тисяч солдтатів-строковиків у ЗС РФ, але поки що їх сюди не женуть. Окрім того, ці строковики зараз тягнуть на собі все забезпечення російських військових частин: завантаження техніки, її супровід від місць зберігання до місць ремонту і т.д.", - розповів Жданов.

Як зазначив військовий експерт, все, що могли, росіяни вже зібрали. Водночас він визнав, що кількість ворожих атак на фронті дійсно може бути збільшена. Жданов припускає, що десь у березні РФ вийде на пік своїх бойових можливостей.

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"Сьогоднішні 400 тисяч окупантів на нашій території кардинально відрізняються від тих 150 тисяч, які були влітку. Влітку було набагато важче воювати, бо це була регулярна армія. Сьогодні це мобілізовані і їхній рівень підготовки набагато нижчий. Поки що вони виграють лише своєю кількістю. Можливо Путін набере до середини літа ще 300 тисяч, якщо наважиться оголосити мобілізацію", - підсумував він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Росія пішла в новий наступ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках.

Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, в цей же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Це може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Дивіться відео ТСН – росіяни ведуть наступальні дії на 4-х напрямках

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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