Медведєв в істериці через візит Байдена в Київ: він раптово визнав потужну підтримку України Заходом

Експрезидент Росії несподівано насмілився визнати, що Захід насправді не втомився від України і продовжує надавати їй допомогу.

Медведєв в істериці через візит Байдена в Київ/ Офіс президента України, сайт Кремля

У країні-агресорці РФ не припиняється істерика через візит до Києва президента США Джо Байдена. Через кілька годин після початку візиту на нього відреагував експрезидент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Російський чиновник, який уже не раз робив абсурдні заяви і намагався погрожувати Україні і Заходу ядерною зброєю, раптово визнав, що західні держави надають Україні потужну допомогу.

Медведєв несподівано визнав, що Захід не втомився від України і продовжує її підтримувати, хоча раніше Кремль з усіх сил "проштовхував у маси" тезу про те, що західним країнам нібито скоро набридне допомагати Українській державі. Такий пост путінський прихвостень опублікував на своїй сторінці в Telegram.

Щоб хоч якось полити брудом підтримку українців з боку Заходу, заступник голови Ради безпеки РФ спробував звинуватити партнерів України у нібито "заробітку на війні" і "продажі зброї терористам по всьому світу під прикриттям допомоги для ЗСУ".

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А так як причепитися не було більше до чого, Медведєв спробував залякати Україну "скороченням кількості населення". Мовляв, до повномасштабної війни багато людей виїжджало за кордон на заробітки, а зараз до них ще й приєдналися мільйони біженців. От тільки прихвостень диктатора РФ забув уточнити, що така велика кількість біженців змушені були покидати рідну країну саме через злочинні дії Росії, яка вторгнулися на територію незалежної держави, вбиває її громадян і стирає з лиця землі цілі міста.

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Президент США приїхав з візитом до Києва

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським, на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. У свою чергу Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

У той же час стало відомо, що США перед візитом Байдена до України зв’язувалися з країною-агресоркою Росією. Білий дім попередив Кремль про запланований візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" і не спричинити зіткнення двох ядерних держав.

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