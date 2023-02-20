"Там поляже ще не одна тисяча росіян": військовий пояснив, чому окупанти вчепилися у Вугледар

Військовослужбовець підкреслив, що Вугледар для росіян є принциповим місцем. Вони мусять докласти максимум зусиль, щоб його захопити.

Чому Вугледар є принциповим для росіян / Міноборони РФ

Ситуація на Вугледарському напрямку залишається напруженою, оскільки російські загарбники намагаються прорватися через українську оборону, використовуючи всі доступні їм засоби. Чому Вугледар для росіян є принциповим для захоплення, пояснив військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Так чи інакше ворог відкушує маленькі ділянки фронту – десь щось він захоплює, а ми потім контратакуємо і це повертаємо. Зараз ключовим моментом для розуміння є те, що ті війська, які зібрали для наступу, є розбитими. І ці бригади виведені зараз для відновлення. Очевидно, що буде якась пауза стосовно штурмів, хоча я думаю, що артилерійські удари по Вугледару не будуть припинятися. Однак ворогу знадобиться тиждень-два, щоб зібрати нові сили для нового штурмового удару", - вважає Андрусів.

Військовий пояснив, що поки ЗСУ утримують Вугледар, то загрожують росіянам швидким ударом на Маріуполь. Більше того, ворог не може просуватися північніше Бахмута, Слов’янська, Костянтинівки, якщо не вирішить питання стосовно Вугледара.

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"Вугледар для росіян є принциповим місцем. Вони мусять докласти максимум зусиль, щоб його захопити. Тому очікуємо, що там поляже ще не одна тисяча російських військових", - зазначив він.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Ситуація на Вугледарському напрямку

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Вугледарському напрямку дуже непроста. Проте ЗСУ боряться та завдають шалених втрат окупантам.

"Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив український гарант.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Раніше Главред повідомляв, що у боях під Вугледаром в результаті лише одного бою росіяни втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Російські війська виявилися нездатними провести планування операції з окупації міста. Штаби відчувають проблеми в управлінні військами і веденням бойових дій.

Дивіться відео ТСН – натівська зброя в руках ЗСУ робить дива під Вугледаром

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