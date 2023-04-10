У Байдена справу Трампа розкрутять "на повну котушку": ексглава МЗС розкрив сценарій

Дональд Трамп став легкою мішенню для звинувачень з боку демократів, вважає Володимир Огризко.

https://glavred.net/world/u-baydena-delo-trampa-raskrutyat-na-polnuyu-katushku-eks-glava-mid-raskryl-scenariy-10462501.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп / УНІАН

Ситуація навколо судового розгляду з приводу звинувачень Дональда Трампа є очевидним "плюсом" для чинного президента США Джо Байдена, заявив дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Республіканці, звичайно, будуть використовувати це для звинувачення демократів. Але мені здається що те, наскільки Трамп став мішенню, переважить будь-які звинувачення, тому що це політика", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що судовий розгляд навколо Трампа стане "козирною картою в рукаві" для демократів.

відео дня

Він упевнений, що заяви про політичне замовлення і упередженість суддів у цьому випадку є безпідставними.

"Це Феміда, і в Америці до цього ставляться дуже серйозно. Тому демократи зараз на повну котушку будуть використовувати цю складну ситуацію, в яку потрапив Трамп, і навпаки будуть говорити: "це республіканські кандидати, ті, за кого не можна голосувати, тому що вони порушують закон". В Америці закон - це свята корова: його, звичайно, порушують, але ж не в такій мірі і не люди, які претендують на вищу державну посаду. Тому демократи від цього тільки зрадіють", — додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Справа Трампа

Як відомо, екс-президенту США Дональда Трампа пред'явили звинувачення за 34 пунктами, що стосуються фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

Фальсифікація ділових документів, як правило, в Нью-Йорку є звинуваченням у дрібному правопорушенні, але підвищується до рівня кримінального правопорушення з максимальним терміном ув'язнення в чотири роки, коли "намір обвинуваченого обдурити включає намір вчинити інший злочин або допомогти приховати його вчинення".

Читайте також: