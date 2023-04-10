У Байдена справу Трампа розкрутять "на повну котушку": ексглава МЗС розкрив сценарій

Ситуація навколо судового розгляду з приводу звинувачень Дональда Трампа є очевидним "плюсом" для чинного президента США Джо Байдена, заявив дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"Республіканці, звичайно, будуть використовувати це для звинувачення демократів. Але мені здається що те, наскільки Трамп став мішенню, переважить будь-які звинувачення, тому що це політика", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що судовий розгляд навколо Трампа стане "козирною картою в рукаві" для демократів.
Він упевнений, що заяви про політичне замовлення і упередженість суддів у цьому випадку є безпідставними.
"Це Феміда, і в Америці до цього ставляться дуже серйозно. Тому демократи зараз на повну котушку будуть використовувати цю складну ситуацію, в яку потрапив Трамп, і навпаки будуть говорити: "це республіканські кандидати, ті, за кого не можна голосувати, тому що вони порушують закон". В Америці закон - це свята корова: його, звичайно, порушують, але ж не в такій мірі і не люди, які претендують на вищу державну посаду. Тому демократи від цього тільки зрадіють", — додав Огризко.
Хто такий Володимир Огризко
Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.
Справа Трампа
Як відомо, екс-президенту США Дональда Трампа пред'явили звинувачення за 34 пунктами, що стосуються фальсифікації ділових документів і злочинної змови.
Фальсифікація ділових документів, як правило, в Нью-Йорку є звинуваченням у дрібному правопорушенні, але підвищується до рівня кримінального правопорушення з максимальним терміном ув'язнення в чотири роки, коли "намір обвинуваченого обдурити включає намір вчинити інший злочин або допомогти приховати його вчинення".
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