'Котел' для тисяч окупантів та десант ЗСУ: що означає відступ РФ з Кінбурнської коси

Логістичний локдаун на Кінбурнській косі змушує окупантів відступати. Експерти наголошують, що під ударами ЗСУ ворог опинився на межі оточення

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Відступ росіян з Кінбурнської коси - що тепер зміниться для України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яка зараз ситуація на Кінбурнській косі та чи є там росіяни

Чому окупанти вже зараз готуються тікати з коси

Який існує сценарій звільнення Кінбурнської коси

Кінбурнська коса, яку країна-агресорка Росія окупувала в перші місяці повномасштабної війни, перетворилася з плацдарму для контролю над акваторією Чорного моря на проблемну територію, утримання якої дедалі більше коштує окупантам ресурсів і людей. Постійні удари Сил оборони України по позиціях військ РФ призвели, за даними руху "АТЕШ", до фактичного відступу окупантів з Кінбурнської коси.

Главред зібрав головне, що відомо про відступ росіян з Кінбурнської коси.

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Росіяни тікають з Кінбурнської коси

8 червня партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що російські окупаційні війська повністю виходять із Кінбурнської коси на Миколаївщині.

За інформацією агента партизанського руху "АТЕШ", який діє у штабі російського угруповання військ "Дніпро", удари Сил оборони України по логістичних маршрутах змусили російських військових поспіхом залишати позиції на Кінбурнській косі.

"Підрозділи 337-го полку залишають позиції — постачання повністю зупинено. Доставка боєприпасів, палива та продовольства припинилася. Через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії — з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються зі збиттям БпЛА СОУ, і втрати продовжують зростати", - йдеться у повідомленні.

За даними агента, після перекидання частини особового складу на Запорізький напрямок підрозділи, що залишилися на косі, зазнали значного скорочення чисельності, а їхнє доукомплектування жодного разу не проводилося. Командування, як стверджується, постійно перекидає військових з одних позицій на інші, через що на Кінбурнській косі залишилися лише нечисленні підрозділи, які вже не здатні ефективно утримувати оборону. Також агент заявив, що логістична система російських військ на цій ділянці фактично припинила нормально функціонувати.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Водночас варто зазначити, що Кінбурнська коса залишається єдиною частиною Миколаївської області, яка перебуває під російською окупацією. Ця територія має важливе стратегічне значення, оскільки контроль над нею впливає на безпеку судноплавства в районі Дніпровсько-Бузького лиману та доступ до портів Миколаєва.

Яка зараз ситуація на Кінбурнській косі та чи є там росіяни

Водночас, за даними українських військових, на цій ділянці фронту фіксується не відступ окупантів, а перегрупування та ротація підрозділів, які продовжують утримувати свої позиції. Про це заявив заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Є дані нашої розвідки, що там відбувається перегрупування і ротація певних підрозділів російської армії. Зараз один з підрозділів повітряно-десантних військ міняють на окрему мотострілецький полк 58-ї армії РФ, який буде далі там виконувати свої завдання", – розповів він.

Волошин повідомив, що Сили оборони України продовжують працювати над тим, щоб перерізати логістичне забезпечення російських військ на Кінбурнській косі. За його словами, українські військові завдають ударів по маршрутах постачання, аби взяти під контроль логістику противника.

Речник Сил оборони Півдня пояснив, що на Кінбурнську косу ведуть дві основні дороги: одна має асфальтоване покриття, інша — ґрунтова, яка пролягає у напрямку Геройського і під час негоди стає практично непроїзною. Саме ці шляхи перебувають під вогневим впливом українських військових у разі виявлення переміщення російських сил або техніки.

Водночас Волошин наголосив, що наразі немає підстав стверджувати, що російські війська відступають з Кінбурнської коси саме через проблеми з логістикою. За наявною інформацією, йдеться лише про ротацію та передислокацію окремих підрозділів із північної частини коси на більш захищені позиції, розташовані в її глибині, подалі від узбережжя Дніпровського лиману.

"Тому ситуація на самій цій косі, вона для ворога не дуже радісна, але виходити він звідти не збирається добровільно. Тому будемо докладати всі зусилля, щоб його звідти витіснити", – підсумував він.

Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

Як росіяни використовують позиції на Кінбурнській косі – в чому її стратегічне значення

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що розширення Україною кампанії ударів середньої дальності по російських логістичних маршрутах на окупованих територіях півдня та сходу країни вже демонструє результати на полі бою. На їхню думку, ефект від таких дій може посилюватися й надалі найближчим часом.

"Раніше російські війська використовували свої обмежені позиції на Кінбурнській косі для нанесення артилерійських ударів по Очакову, Миколаївська область (за чотири кілометри від кінчика коси через Дніпровську затоку)", - йдеться у звіті.

Водночас, як зазначає France24, на початку повномасштабного вторгнення Кінбурнська коса мала важливе стратегічне значення. Експерт Норвезького інституту оборони та досліджень Тор Букволл пояснює, що на початку 2022 року російське командування розраховувало використати її як плацдарм для подальшого наступу в напрямку Одеси та просування на півдні України.

"Україна неодноразово робила спроби повернути її назад. Київ вважає Кінбурнську косу настільки важливою, що минулого року попросив Сполучені Штати включити її в будь-який майбутній мирний план, який Вашингтон може представити президенту Росії Володимиру Путіну", – пише видання.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Фахівець із питань Росії Міжнародної групи з вивчення безпеки (ITSS) у Вероні Вілл Кінгстон-Кокс зазначає, що контроль над Кінбурнською косою дозволив Росії контролювати гирло Дніпра та Південного Бугу, а також забезпечувати доступ до району Херсона.

"Якщо Україна підтвердить контроль, вона зможе заявити про повну деокупацію Миколаївської області", – сказав Кінгстон-Кокс.

Водночас, за оцінками експертів, із розвитком війни стратегічна цінність Кінбурнської коси поступово знизилася. Це пов'язано з тим, що Росія, ймовірно, відмовилася від планів захоплення Одеси, а після звільнення Херсона наприкінці 2022 року ситуація на цій ділянці фронту та вздовж Дніпра значною мірою стабілізувалася. Основні бойові дії нині зосереджені переважно на Донбасі та в Запорізькій області.

Водночас експерти вважають, що у разі підтвердження інформації про зміни ситуації на Кінбурнській косі це може стати важливим успіхом для України. На думку Кінгстона-Кокса, такий розвиток подій стане ще одним кроком до підвищення безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря.

"Якщо відхід російських військ підтвердиться, залишається невідомим, що чекає на Кінбурнську косу в майбутньому. Чи займуть її українські війська – і, можливо, самі стануть мішенями для російських дронів – чи вона перетвориться на нічийну землю? Безсумнівно, що якщо Київ вирішить зайняти цю територію, йому спочатку доведеться очистити її від мін і встановити надійні системи протиповітряної оборони", - йдеться у матеріалі.

Повне оточення Кінбурна: чому окупанти вже зараз готуються тікати з коси

За словами полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора та військового експерта Романа Світана, росіяни побоюються можливого розширення українських операцій на лівобережжі Дніпра та ризику опинитися в "котлі" на Кінбурнській косі.

У коментарі 24 каналу Роман Світан зазначив, що будь-які дії зі звільнення територій мають розпочинатися з повітряної операції, після чого можливе проведення наземного етапу. За його словами, остаточний контроль над територією встановлюється лише тоді, коли її займає піхота.

На його думку, одним із можливих напрямків наступу може стати рух у бік Скадовська. Експерт вважає, що найдоцільніший маршрут пролягає через Херсон, Олешки та Голу Пристань, адже ця транспортна артерія має важливе стратегічне значення.

Херсон / Інфографіка: Главред

Світан також зазначив, що після створення потужного угруповання на правому березі Дніпра та формування плацдарму на лівому можна буде розвивати наступ у напрямку Скадовська.

"Тобто вихід на лівий берег, а потім на Скадовськ можливий у наземній операції після виконання повітряної. Тоді росіяни опиняться в повному оточенні на Кінбурнській косі, затиснуті Дніпром, Чорним морем, нашим фронтом. Тому вони вже починають потрохи звідти йти. А підготовка операції вже помітна", - підсумував він.

Як ЗСУ готують ґрунт для висадки на Кінбурнській косі

Якби російські війська дійсно залишили свої позиції на Кінбурнській косі, це могло б створити умови для висадки українського десанту на півострові. Формування плацдарму в цьому районі відкрило б для Сил оборони України додаткові можливості для операцій на лівому березі Дніпра та посилило б загрозу російським логістичним маршрутам у південній частині Херсонської області. Про це в коментарі виданню Слово і діло заявив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, ситуація на Кінбурнській косі почала помітно змінюватися у 2026 році. Українські військові забезпечили цілодобове спостереження за районом за допомогою розвідувальних безпілотників, що дозволяло оперативно виявляти позиції окупантів і завдавати по них ударів артилерією або дронами-бомбардувальниками.

Попович зазначив, що перевага українських безпілотників у повітрі дала відчутний результат: протягом останніх двох-трьох місяців російські військові намагаються мінімізувати активність на косі. За даними відкритих джерел, на Кінбурнській і частині Тендрівської коси можуть перебувати приблизно 2,5 тисячі окупантів, з яких близько 900 розміщені у західній частині Кінбурнської коси.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

"Стратегічна важливість Кінбурнської коси змушує росіян готуватися до можливих наступальних дій з боку ЗСУ. Саме тому вони продовжують укріплювати свої позиції та утримувати цей район під контролем. Не варто думати, що окупанти просто так відступлять із Кінбурнської коси. Попри проблеми з логістикою та постійний тиск з боку Сил оборони, боротьба за цей важливий півострів, імовірно, буде складною та тривалою", - підсумував він.

Який існує сценарій звільнення Кінбурнської коси

У свою чергу, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що будь-яка операція зі звільнення Кінбурнської коси має бути спрямована не на утримання окремого плацдарму, а на створення умов, які змусять російські війська відступити. На його думку, масштабна операція повинна одразу ставити противника перед необхідністю залишити свої позиції, тоді як повторення сценарію Кринок було б недоцільним. Він зазначає, що ця операція свого часу виконала своє завдання, однак нині Україна має інші можливості й повинна діяти ефективніше.

Експерт також наголошує, що вирішальним чинником має стати руйнування системи логістичного забезпечення російського угруповання.

"Нам необхідно не просто зайти в один населений пункт і утримувати його. Потрібно створити для росіян ситуацію повного логістичного колапсу. Перерізати зв’язок, порушити систему постачання і змусити їх втратити можливість керувати військами. Лише тоді можна говорити про перспективу розширення зон контролю", - сказав він в коментарі УНН.

За його словами, саме південний напрямок є одним із найуразливіших для окупаційних військ через обмежені можливості маневру та постачання. На відміну від Донецької та Луганської областей, на півдні російські сили мають значно менше шляхів для перегрупування, адже позаду розташовані Азовське й Чорне моря, а логістичні коридори є обмеженими.

Коваленко вказує на те, що тимчасово окупований Крим потенційно може опинитися в повній ізоляції. Коваленко вважає, що системне руйнування логістичних маршрутів здатне мати стратегічні наслідки для російського угруповання.

"Логістичний локдаун, який зараз поступово формується, може привести до дуже серйозних наслідків для російського угруповання. Якщо цей процес масштабувати та поглиблювати, він здатний суттєво змінити ситуацію на фронті", - робить висновок він.

Як відступ із Кінбурнської коси вдарить по Кремлю

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що якщо інформація про відхід російських підрозділів із Кінбурнської коси підтвердиться, це може стати першим випадком цього року, коли Росія буде змушена залишити важливий плацдарм не через безпосередній наступ українських сил, а через серйозні логістичні проблеми.

На його думку, такий розвиток подій матиме особливе значення, оскільки продемонструє втрату російськими військами контролю над територією внаслідок порушення системи забезпечення. Експерт також наголосив на важливості фіксації подібних змін на карті бойових дій як свідчення поступової втрати Росією контрольованих територій.

"І таким чином можна в інформаційному плані бити росіян, сказати: "Бачите, ви втрачаєте, тому саме час для вас сісти на стіл перемовин". І медійно це буде бити по російських користувачах, що ви бачите, ви відступаєте, в 22-му відступали, потім не відступали, а зараз втрачаєте. Це означає, що ви стаєте слабкішими. Цим треба користуватися обов'язково", - наголосив він в коментарі УНІАН.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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