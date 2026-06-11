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"Ніс — каляка-маляка": Кіркоров у відчаї через невдалу пластику

Христина Трохимчук
11 червня 2026, 16:08
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Співак понівечив собі обличчя.
Новий ніс Філіпа Кіркорова
Новий ніс Філіпа Кіркорова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає Кіркоров після невдалої операції на носі
  • Як співак коментує своє перетворення

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, став посміховиськом після невдалої операції на носі. Артист вперше відреагував на свої зміни, повідомляють російські ЗМІ.

Після перших виходів у світ після операції Кіркоров отримав шквал критики та насмішок через спотворене пластикою обличчя. Довгий час співак мовчав і не коментував зміни після операції, але незабаром не витримав і з іронією висловився про нову зовнішність.

відео дня
Філіп Кіркоров — пластична операція
Філіп Кіркоров — пластична операція / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Я постійно щось роблю з собою, не втомлююся цим займатися. Це в моєму стилі. Ніс — каляка-маляка, що вийшло, бачиш, як... Яка неземна краса!", — іронізував путініст.

Як повідомляють російські Telegram-канали, артист досі не може звикнути до свого нового обличчя. За словами інсайдерів із команди Філіпа, він все ще намагається переконати себе в хорошому ефекті від операції.

Філіп Кіркоров після пластичної операції
Філіп Кіркоров після пластики / скрін з відео

"Ну це ж жах. Був породистий, красивий чоловік, і взяв — зіпсував себе. І ж видно, що сам не радий. Ходить, у дзеркала заглядає, шукає схвалення, питає у всіх: "Правда ж, помолодшав? Правда ж, профіль став більш витонченим?" А хто йому скаже, що ні? Усі від нього залежать і всі знають, яким він є у гніві", — висловився співробітник Кіркорова.

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Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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