"Ніс — каляка-маляка": Кіркоров у відчаї через невдалу пластику

Співак понівечив собі обличчя.

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Новий ніс Філіпа Кіркорова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

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Як виглядає Кіркоров після невдалої операції на носі

Як співак коментує своє перетворення

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, став посміховиськом після невдалої операції на носі. Артист вперше відреагував на свої зміни, повідомляють російські ЗМІ.

Після перших виходів у світ після операції Кіркоров отримав шквал критики та насмішок через спотворене пластикою обличчя. Довгий час співак мовчав і не коментував зміни після операції, але незабаром не витримав і з іронією висловився про нову зовнішність.

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Філіп Кіркоров — пластична операція / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Я постійно щось роблю з собою, не втомлююся цим займатися. Це в моєму стилі. Ніс — каляка-маляка, що вийшло, бачиш, як... Яка неземна краса!", — іронізував путініст.

Як повідомляють російські Telegram-канали, артист досі не може звикнути до свого нового обличчя. За словами інсайдерів із команди Філіпа, він все ще намагається переконати себе в хорошому ефекті від операції.

Філіп Кіркоров після пластики / скрін з відео

"Ну це ж жах. Був породистий, красивий чоловік, і взяв — зіпсував себе. І ж видно, що сам не радий. Ходить, у дзеркала заглядає, шукає схвалення, питає у всіх: "Правда ж, помолодшав? Правда ж, профіль став більш витонченим?" А хто йому скаже, що ні? Усі від нього залежать і всі знають, яким він є у гніві", — висловився співробітник Кіркорова.

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Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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