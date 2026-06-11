"Ніс — каляка-маляка": Кіркоров у відчаї через невдалу пластику

Ви дізнаєтеся:
- Як виглядає Кіркоров після невдалої операції на носі
- Як співак коментує своє перетворення
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, став посміховиськом після невдалої операції на носі. Артист вперше відреагував на свої зміни, повідомляють російські ЗМІ.
Після перших виходів у світ після операції Кіркоров отримав шквал критики та насмішок через спотворене пластикою обличчя. Довгий час співак мовчав і не коментував зміни після операції, але незабаром не витримав і з іронією висловився про нову зовнішність.
"Я постійно щось роблю з собою, не втомлююся цим займатися. Це в моєму стилі. Ніс — каляка-маляка, що вийшло, бачиш, як... Яка неземна краса!", — іронізував путініст.
Як повідомляють російські Telegram-канали, артист досі не може звикнути до свого нового обличчя. За словами інсайдерів із команди Філіпа, він все ще намагається переконати себе в хорошому ефекті від операції.
"Ну це ж жах. Був породистий, красивий чоловік, і взяв — зіпсував себе. І ж видно, що сам не радий. Ходить, у дзеркала заглядає, шукає схвалення, питає у всіх: "Правда ж, помолодшав? Правда ж, профіль став більш витонченим?" А хто йому скаже, що ні? Усі від нього залежать і всі знають, яким він є у гніві", — висловився співробітник Кіркорова.
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Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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