Продав бойовий автомат біля ТЦ: у Львові затримали торговця зброєю

Поблизу ТЦ "Шувар" підозрюваний продав автомат за понад 40 тисяч гривень.

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У Львові 41-річний чоловік намагався заробити на продажі бойової зброї / Колаж: Главред, фото: Львівська обласна прокуратура

Ключове:

У Львові затримали 41-річного чоловіка за підозрою в незаконному продажі зброї

За автомат він отримав понад 40 тисяч гривень

Підозрюваного взяли під варту з правом внесення застави

У Львові викрили 41-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному придбанні та продажі бойової зброї. За автомат він отримав понад 40 тисяч гривень. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що чоловік незаконно придбав автомат АКС-74У та зберігав його з метою подальшого збуту. У червні цього року поблизу торговельного центру "Шувар" у Львові він, за версією слідства, продав зброю за понад 40 тисяч гривень.

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Покупець співпрацював із правоохоронцями. Після придбання автомат добровільно передали слідчим. Відповідно до висновку експертизи, вилучений АКС-74У є бойовою нарізною вогнепальною зброєю та придатний до стрільби.

Після проведення слідчих дій чоловіка затримали та повідомили про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

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