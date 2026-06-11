Денисенко з'явилася на відпочинку з донькою свого бойфренда

Наталка Денисенко поділилася фотографіями з відпочинку зі своїм коханим та дітьми.

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Наталка Денисенко та Юрій Савранський — весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Коротко:

Куди поїхала пара

Як вони провели час

Відома актриса Наталка Денисенко з'явилася на відпочинку з родиною свого коханого Юрія Савранського.

При цьому Денисенко оселилася в номері разом зі своїм сином, а Савранський зняв номер разом зі своєю дочкою. Пара оселилася в готелі з видом на гори.

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Судячи з фото, пара не завжди проводила час разом. Іноді кожен з батьків проводив час зі своєю дитиною.

Наталка Денисенко з'явилася на відпочинку / Фото instagram.com/natalka_denisenko

До речі, цього разу на відпочинок коханий актриси взяв тільки дочку, хоча у нього також є син.

Наталка Денисенко з'явилася на відпочинку / Фото instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, що раніше Наталка Денисенко висловилася щодо очікуваних фанатами заручин і весілля з Юрієм Савранським.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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