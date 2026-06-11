"Тільки не кажіть Вакарчуку": Зеленський назвав двох улюбленців у шоу-бізнесі

Президент України розповів, яку музику слухає у вільний час.

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Святослав Вакарчук — улюблений співак Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук, t.me/V_Zelenskiy_official

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Володимир Зеленський назвав улюблених артистів

Кого президент слухає перед сном

Президент України Володимир Зеленський розповів про артистів, творчість яких слухає у вільний час. Як повідомляє Главком, Зеленський не відразу наважився розкрити свої музичні вподобання.

За словами президента, він не хотів розсекречувати улюблених українських артистів, щоб не образити тих, кого він не згадає. Але навіть у такій ситуації вихід знайшовся — Зеленський назвав співака, любов до якого нікого не образить.

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Святослав Вакарчук отримує нагороду від Володимира Зеленського / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Я люблю "Океан Ельзи", чесно. Тільки не кажіть Вакарчуку. Але правда — у нас дуже багато різних талантів. Я називаю Вакарчука, тому що ніхто не образиться, що я назвав Вакарчука. Є дійсно молоді й дуже талановиті, а може, й талановитіші, ніж Вакарчук. Але точно ніхто так не образиться", — висловився Володимир Олександрович.

Ще один фаворит президента — пуерторіканський співак Bad Bunny. Також він поділився, що слухає музику на різних онлайн-платформах переважно перед сном.

Що слухає Володимир Зеленський / фото: t.me/V_Zelenskiy_official ​

"Я ніколи не думав, що я, наприклад, Bunny послухаю з таким задоволенням", — зізнався Володимир Зеленський.

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Про персону: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук — український музикант, співак, лідер гурту "Океан Ельзи". Заслужений артист України. Засновник і голова політичної партії "Голос" (2019–2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі "Океан Ельзи".

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