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"Тільки не кажіть Вакарчуку": Зеленський назвав двох улюбленців у шоу-бізнесі

Христина Трохимчук
11 червня 2026, 17:47
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Президент України розповів, яку музику слухає у вільний час.
Святослав Вакарчук — улюблений співак Володимира Зеленського
Святослав Вакарчук — улюблений співак Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук, t.me/V_Zelenskiy_official

Ви дізнаєтеся:

  • Володимир Зеленський назвав улюблених артистів
  • Кого президент слухає перед сном

Президент України Володимир Зеленський розповів про артистів, творчість яких слухає у вільний час. Як повідомляє Главком, Зеленський не відразу наважився розкрити свої музичні вподобання.

За словами президента, він не хотів розсекречувати улюблених українських артистів, щоб не образити тих, кого він не згадає. Але навіть у такій ситуації вихід знайшовся — Зеленський назвав співака, любов до якого нікого не образить.

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Святослав Вакарчук отримує нагороду від Володимира Зеленського
Святослав Вакарчук отримує нагороду від Володимира Зеленського / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Я люблю "Океан Ельзи", чесно. Тільки не кажіть Вакарчуку. Але правда — у нас дуже багато різних талантів. Я називаю Вакарчука, тому що ніхто не образиться, що я назвав Вакарчука. Є дійсно молоді й дуже талановиті, а може, й талановитіші, ніж Вакарчук. Але точно ніхто так не образиться", — висловився Володимир Олександрович.

Ще один фаворит президента — пуерторіканський співак Bad Bunny. Також він поділився, що слухає музику на різних онлайн-платформах переважно перед сном.

Зеленський
Що слухає Володимир Зеленський / фото: t.me/V_Zelenskiy_official ​

"Я ніколи не думав, що я, наприклад, Bunny послухаю з таким задоволенням", — зізнався Володимир Зеленський.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співак Філіп Кіркоров став об'єктом хейту та жартів після невдалої ринопластики. Артист перервав мовчання і вперше прокоментував свій новий вигляд, розповівши про свій новий ніс і поділившись розчаруванням.

Також Тарас Тополя зізнався, що до нових серйозних стосунків поки що не готовий. При цьому музикант зазначив, що після розлучення відразу ж відчув підвищений інтерес з боку дівчат, але поки що не збирається вступати в довгострокові стосунки.

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Про персону: Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук — український музикант, співак, лідер гурту "Океан Ельзи". Заслужений артист України. Засновник і голова політичної партії "Голос" (2019–2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі "Океан Ельзи".

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