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Тіло жінки дістали з-під завалів, є постраждалі: РФ ударила по депо на Сумщині

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2026, 15:32
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Внаслідок атаки постраждали чотири людини. Їх госпіталізували з опіками.
атака на Сумскую область
РФ атакувала Сумську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • Росія атакувала Сумську область дронами
  • Під ударом опинилося локомотивне депо в Конотопі
  • В результаті атаки загинула жінка

Російські окупанти вдарили по локомотивному депо на Сумщині. Внаслідок атаки загинула залізничниця. По це повідомляє Укрзалізниця.

Жінка загинула на місці, ще чотири залізничники були поранені. Постраждалих госпіталізували з опіками.

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"Ми перебуваємо на зв’язку з медиками та родинами постраждалих, стежимо за станом поранених колег і готові надати допомогу для їхнього лікування й відновлення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблої. Укрзалізниця надасть родині всю необхідну допомогу та підтримку", - йдеться у повідомленні.

Тіло жінки дістали з-під завалів, є постраждалі: РФ ударила по депо на Сумщині
БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

У ДСНС уточнили, що жінка опинилась під завалами. Рятувальники деблокували її тіло.

"Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники ліквідували пожежу та проводили пошукові роботи", - йшлося у повідомленні.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що внаслідок атаки були госпіталізовані двоє чоловіків та двоє жінок.

"У поранених значні опіки тіла. Стан поранених – середньої тяжкості та тяжкий. Усім надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки по Україні із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

Боротьба з російськими "Шахедами" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Харківщині успішно відбулося випробування у бойових умовах автономного дрона‑перехоплювача проти російських дронів типу "Шахед".

Раніше заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров повідомив, що в Україні змінили концепцію ставлення до "Шахедів", які перелітають між областями.

Напередодні стало відомо, що в Україні реактивний "Шахед" був знищений силами приватної протиповітряної оборони. Швидкість цілі перевищувала 400 км/год.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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