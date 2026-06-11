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Остапчук купив своїй дружині-блогерці розкішний "Мерседес": вона похвалилася фото

Олена Кюпелі
11 червня 2026, 13:45оновлено 11 червня, 14:32
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Володимир Остапчук подарував своїй дружині нову машину класу "люкс".
Дружина Остапчука назвала причину їхньої еміграції
Дружина Остапчука похвалилася новим авто / колаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Коротко:

  • Яку машину купив Остапчук
  • Як вона виглядає

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, похвалилася новою розкішною покупкою.

Як показала блогерка на своїй сторінці в Telegram, тепер вона є власницею елітного авто — Mercedes GLE. Його вартість в Україні, залежно від комплектації, становить від 4,5 до 5 млн гривень.

відео дня
Катерина Остапчук показала новое авто
Катерина Остапчук показала нове авто / Фото Telegram
Катя Остапчук продемонструвала нове авто
Катя Остапчук показала нове авто / Фото Telegram

Зазначимо, що подружжя Остапчуків прийняло рішення емігрувати до Канади і тепер Катерина ділиться подробицями життя в Монреалі у своєму Telegram.

Також вона розповідала про те, що вони зняли будинок, і навіть частково його показала.

Як виглядає будинок Остапчуків
Як виглядає будинок Остапчуків / Фото Telegram

Раніше Катерина розповідала, що рішення про переїзд подружжя обговорювало близько року.Однією з причин стала ситуація з безпекою в Україні. Зокрема, під час однієї з російських атак було пошкоджено будинок під Києвом, пов'язаний з Володимиром Остапчуком та його колишньою дружиною Христиною Горняк.

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук / інфографіка: Главред

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Про особу: Володимир Остапчук

Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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