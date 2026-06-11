Гігантський павук із десятками дитинчат на спині: рідкісну знахідку помітили на Рівненщині

Коротко:
- На Рівненщині екологи помітили самку гігантського павука-вовка
- На спині самки розмістилися десятки маленьких павученят
- Ці павуки не плетуть ловчих сіток, а активно полюють на здобич
На Рівненщині зафіксували незвичайне природне явище - самку павука-вовка, яка переносить на собі цілу "колонію" щойно народжених дитинчат.
Цих павуків можна сплутати з тарантулом через великі розміри та густе волохате тіло. Про це пише Національний природний парк "Пуща Радзвіла".
"На цьому фото - справжнє диво дикої природи! Самка павука-вовка турботливо носить на собі десятки своїх маленьких павучків. Після народження малеча ще певний час подорожує на спині матері, де знаходить захист і безпеку", - йдеться в повідомленні.
Представники родини Lycosidae не плетуть ловчих сіток, а активно полюють на здобич. Саме через таку манеру полювання вони й отримали назву "павуки-вовки", пише "Телеграф".
Попри те, що зовнішній вигляд цих павуків часто викликає страх у людей, вони відіграють важливу роль у природних екосистемах. Павуки-вовки є хижаками та допомагають природним шляхом контролювати чисельність різноманітних комах, підтримуючи екологічну рівновагу.
Працівники парку закликали дбайливо ставитися до природи та пам’ятати, що навіть найменші її мешканці виконують важливу роль у природному балансі.
Тварини - останні новини
Як писав Главред, під час гасіння пожежі сухої трави на Рівненщині рятувальники врятували двох маленьких оленят. Тварини опинилися у вогняній пастці, з якої не могли вибратися самотужки.
Нагадаємо, зірковий олень Борис, після тривалого лікування вперше почав робити кроки, спираючись на травмовану ногу. Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.
Раніше повідомлялося, що в зоні Чорнобиля зафіксовано незвичне явище - кілька собак раптово набули синього забарвлення шерсті. Це перший подібний випадок, який помітили волонтери організації Dogs of Chernobyl.
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Національний природний парк "Пуща Радзвіла"
Національний природний парк "Пуща Радзвіла" розташований у північній частині Рівненщини, в межах Українського Полісся, де збереглися великі масиви лісів, боліт і заплавних територій. Парк створено у 2022 році для збереження природних комплексів цього унікального регіону, який вирізняється високим рівнем біорізноманіття. Тут поєднуються важкодоступні болотні екосистеми та лісові ділянки, що є середовищем існування багатьох рідкісних видів рослин і тварин, зокрема занесених до Червоної книги України.
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