Гігантський павук із десятками дитинчат на спині: рідкісну знахідку помітили на Рівненщині

Представники родини Lycosidae не плетуть ловчих сіток, а активно полюють на здобич, через це вони й отримали назву "павуки-вовки".

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Гігантського павука із десятками дитинчат помітили на Рівненщині / Колаж: Главред, фото: Freepik, Національний природний парк "Пуща Радзівіла"

Коротко:

На Рівненщині екологи помітили самку гігантського павука-вовка

На спині самки розмістилися десятки маленьких павученят

Ці павуки не плетуть ловчих сіток, а активно полюють на здобич

На Рівненщині зафіксували незвичайне природне явище - самку павука-вовка, яка переносить на собі цілу "колонію" щойно народжених дитинчат.

Цих павуків можна сплутати з тарантулом через великі розміри та густе волохате тіло. Про це пише Національний природний парк "Пуща Радзвіла".

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"На цьому фото - справжнє диво дикої природи! Самка павука-вовка турботливо носить на собі десятки своїх маленьких павучків. Після народження малеча ще певний час подорожує на спині матері, де знаходить захист і безпеку", - йдеться в повідомленні.

Самка павука-вовка / Фото: Національний природний парк "Пуща Радзівіла"

Представники родини Lycosidae не плетуть ловчих сіток, а активно полюють на здобич. Саме через таку манеру полювання вони й отримали назву "павуки-вовки", пише "Телеграф".

Попри те, що зовнішній вигляд цих павуків часто викликає страх у людей, вони відіграють важливу роль у природних екосистемах. Павуки-вовки є хижаками та допомагають природним шляхом контролювати чисельність різноманітних комах, підтримуючи екологічну рівновагу.

Працівники парку закликали дбайливо ставитися до природи та пам’ятати, що навіть найменші її мешканці виконують важливу роль у природному балансі.

Тварини - останні новини

Як писав Главред, під час гасіння пожежі сухої трави на Рівненщині рятувальники врятували двох маленьких оленят. Тварини опинилися у вогняній пастці, з якої не могли вибратися самотужки.

Нагадаємо, зірковий олень Борис, після тривалого лікування вперше почав робити кроки, спираючись на травмовану ногу. Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Раніше повідомлялося, що в зоні Чорнобиля зафіксовано незвичне явище - кілька собак раптово набули синього забарвлення шерсті. Це перший подібний випадок, який помітили волонтери організації Dogs of Chernobyl.

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Національний природний парк "Пуща Радзвіла" Національний природний парк "Пуща Радзвіла" розташований у північній частині Рівненщини, в межах Українського Полісся, де збереглися великі масиви лісів, боліт і заплавних територій. Парк створено у 2022 році для збереження природних комплексів цього унікального регіону, який вирізняється високим рівнем біорізноманіття. Тут поєднуються важкодоступні болотні екосистеми та лісові ділянки, що є середовищем існування багатьох рідкісних видів рослин і тварин, зокрема занесених до Червоної книги України.

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