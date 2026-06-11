Популярна українська актриса Катерина Тишкевич чекає на первістка

Коротко:
- Якою новиною поділилися актори
- На якому терміні перебуває актриса
Відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка нещодавно налякала шанувальників фотографіями з лікарні, вагітна від свого чоловіка Валентина Томусяка.
Про це вона повідомила в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Українська актриса довго не могла планувати материнство, оскільки займалася лікуванням хронічних головних болів, які мучили її тривалий час.
Зараз вона перебуває на п'ятому місяці вагітності (другий триместр).
"Ми чекаємо на дитину", - радісно повідомила пара акторів. "Насправді, ми весь цей час навіть не намагалися. Я не думала, що у нас так скоро вийде. Мій лікар погодився. І в січні вирішили спробувати, а в лютому я вже завагітніла", — ділиться своєю радістю одна з найкрасивіших актрис України.
Пара також показала свій будинок, який вони купили разом з Валентином.
Катерина також розповіла, що на восьмому тижні у неї була загроза викидня, оскільки почалася кровотеча. "Це було дуже страшно. Вночі я прокинулася від кровотечі. Я навіть не думала, що після такої кровотечі можна зберегти вагітність", — ділиться актриса.
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Раніше Главред повідомляв, що відома українська актриса Катерина Тишкевич налякала шанувальників фотографіями з лікарні.
Раніше також відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка тривалий час страждає від хронічних головних болів, повідомила про те, що прийняла важливе рішення.
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Про особу: Катерина Тишкевич
Катерина Тишкевич — українська актриса кіно та телебачення, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Всього у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші.
Крім цього, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової в "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, а також роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв'ю, для ролі акушера-гінеколога в "Жіночому докторі" вона консультувалася з мамою і у неї зникла фобія тримати на руках немовлят.
7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилися на зйомках серіалу "Безсмертник".
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