Популярна українська актриса Катерина Тишкевич чекає на первістка

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк незабаром стануть батьками.

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Катерина Тишкевич вагітна первістком / Колаж Главред, фото: скріншот

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Якою новиною поділилися актори

На якому терміні перебуває актриса

Відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка нещодавно налякала шанувальників фотографіями з лікарні, вагітна від свого чоловіка Валентина Томусяка.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Українська актриса довго не могла планувати материнство, оскільки займалася лікуванням хронічних головних болів, які мучили її тривалий час.

Катерина Тишкевич про вагітність / Скріншот

Зараз вона перебуває на п'ятому місяці вагітності (другий триместр).

"Ми чекаємо на дитину", - радісно повідомила пара акторів. "Насправді, ми весь цей час навіть не намагалися. Я не думала, що у нас так скоро вийде. Мій лікар погодився. І в січні вирішили спробувати, а в лютому я вже завагітніла", — ділиться своєю радістю одна з найкрасивіших актрис України.

Пара також показала свій будинок, який вони купили разом з Валентином.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк показали свій будинок / Скріншот

Катерина також розповіла, що на восьмому тижні у неї була загроза викидня, оскільки почалася кровотеча. "Це було дуже страшно. Вночі я прокинулася від кровотечі. Я навіть не думала, що після такої кровотечі можна зберегти вагітність", — ділиться актриса.

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Раніше Главред повідомляв, що відома українська актриса Катерина Тишкевич налякала шанувальників фотографіями з лікарні.

Раніше також відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка тривалий час страждає від хронічних головних болів, повідомила про те, що прийняла важливе рішення.

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Про особу: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич — українська актриса кіно та телебачення, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Всього у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім цього, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової в "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, а також роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв'ю, для ролі акушера-гінеколога в "Жіночому докторі" вона консультувалася з мамою і у неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилися на зйомках серіалу "Безсмертник".

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