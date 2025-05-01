Потрібна "маленька переможна війна": де може початися новий конфлікт

США зможуть показати на ділі свою авіацію та зброю.

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Тарас Загородній не виключає війну США та Ірану / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп марнославний і хоче бути "крутим"

У війні з Іраном США могли б показати свою міць

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що президенту США потрібна буде "маленька переможна війна". І, найімовірніше, вона буде проти Ірану.

За його словами, Іран - це окрема проблема.

"А на Трампа вже тиснуть. У нього мало не щодня на пресконференціях запитують, чи не "розводить" його Путін. Це дуже неприємні запитання для Трампа, тому що відповідей на них немає. І це слабке місце Трампа", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Трамп - марнославний, хоче бути крутим, і йому потрібна буде "маленька переможна війна".

"І я думаю, що вона буде проти Ірану, тому що зручнішого місця немає, щоб США показали на ділі свою авіацію та зброю, адже Штати все одно готуються до війни проти Китаю", - сказав аналітик.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Війна США та Ірану - останні новини

Як писав Главред, на початку квітня Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності через загрозу нападу з боку США.

Нещодавні розвідувальні дані переконали американських чиновників, що Іран активно шукає більш швидкий та грубий спосіб розробки атомної зброї. Ці новини з'явилися на тлі сигналів про готовність нового президента Ірану до перемовин з адміністрацією Трампа. Іран уже має достатньо урану для виробництва кількох ядерних бомб, але ще потребує кількох кроків для створення зброї.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив, що відсутність ядерної угоди між Іраном і США може призвести до неминучої війни. За словами історика, Іран, не готовий до прямих переговорів, шукає опосередковані рішення без виконання жорстких вимог Трампа.

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