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План Трампа небезпечний для України, США вимагають трьох "поступок" - Politico

Андрій Ганчук
29 квітня 2025, 12:24
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Сполучені Штати намагаються нав'язати Україні скандальний "мир" без гарантій безпеки від Вашингтона.
Трамп, Україна, Росія
"Мирна ініціатива" Трампа не витримує критики, вона може призвести до гострої політичної кризи в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Коротко:

  • План Трампа передбачає колосальні поступки з боку України
  • План Трампа заохочує повторну агресію РФ проти України
  • Ініціативи Трампа можуть призвести до масштабної кризи в Україні

Так званий мирний план президента США Дональда Трампа, ймовірно, передбачає низку "поступок" агресору Росії у вигляді нібито відмови України від частини окупованих територій, невступу до НАТО та визнання Штатами захопленого Криму "російським". Такий сценарій може призвести до політичної дестабілізації в українській державі, що підготує ґрунт для повторного російського вторгнення.

План Трампа викликає жорстку критику

У матеріалі Politico йдеться про те, що "мирна ініціатива" Трампа, який обіцяв "завершити війну за один день", не витримує критики. У Вашингтоні говорять про "близькість угоди" з Кремлем, але така "угода" може стати вкрай небезпечною для України.

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"Без окупованих територій і НАТО"

Автори статті акцентують увагу на тому, що за відсутності безпекових гарантій від Сполучених Штатів та стратегії "дикобраза", яка передбачає постійне та масштабне озброєння України, документ може лише оформити паузу в амбіціях Путіна щодо окупації української держави.

Крім того, незважаючи на позитивну оцінку Києва та Вашингтона зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані, "справжній зміст" перемовин викликає тривогу. Згідно з американською інформацією, Україна може бути змушена відмовитися від частини захоплених Росією територій і пообіцяти не вступати до НАТО. А США можуть визнати окупований Крим "територією Росії" і скасувати санкції щодо Москви.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Коротко про передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Новий "Будапешт" без гарантій безпеки

Натомість Києву, пишуть журналісти, пропонують нібито міжнародні гарантії безпеки від третіх країн. Вашингтон не лише відмовляється давати гарантії, а й прагне укласти угоду про розподіл доходів від українських природних ресурсів, а також використовувати Запорізьку АЕС для постачання електрики як Україні, так і Росії.

До речі, колишній глава Міноборони Олексій Резніков нагадав, що на початку 1990-х Франція відмовилася підписувати Будапештський меморандум. Париж попереджав про можливий обман України з боку Росії.

Небезпека поступок агресору Росії

Аналітики попередили: подібні поступки з боку України, ймовірно, призведуть до політичної дестабілізації в країні, потреби внести зміни до Конституції та провести референдум. Усе це стане фундаментом для нової хвилі реваншизму з боку Володимира Путіна.

"Мирний" план Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Росія намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Він закликав чинити міжнародний тиск на Москву.

Президент США Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду про мир з Україною.

"Я хочу, щоб він [Путін] припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя", - заявив глава Білого дому і наголосив, що відповість на запитання, чи вірить він Путіну, за 2 тижні.

Росія висунула нові "умови" для миру: глава МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва "вимагає", зокрема, відмови України від окупованих територій, НАТО, а також буцімто демілітаризації та денацифікації. Як стверджує Лавров, Кремль погодиться зупинити вогонь лише в обмін на скасування поставок озброєнь Україні та припинення посилення української армії.

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Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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