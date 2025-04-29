План Трампа небезпечний для України, США вимагають трьох "поступок" - Politico

Коротко:
- План Трампа передбачає колосальні поступки з боку України
- План Трампа заохочує повторну агресію РФ проти України
- Ініціативи Трампа можуть призвести до масштабної кризи в Україні
Так званий мирний план президента США Дональда Трампа, ймовірно, передбачає низку "поступок" агресору Росії у вигляді нібито відмови України від частини окупованих територій, невступу до НАТО та визнання Штатами захопленого Криму "російським". Такий сценарій може призвести до політичної дестабілізації в українській державі, що підготує ґрунт для повторного російського вторгнення.
План Трампа викликає жорстку критику
У матеріалі Politico йдеться про те, що "мирна ініціатива" Трампа, який обіцяв "завершити війну за один день", не витримує критики. У Вашингтоні говорять про "близькість угоди" з Кремлем, але така "угода" може стати вкрай небезпечною для України.
"Без окупованих територій і НАТО"
Автори статті акцентують увагу на тому, що за відсутності безпекових гарантій від Сполучених Штатів та стратегії "дикобраза", яка передбачає постійне та масштабне озброєння України, документ може лише оформити паузу в амбіціях Путіна щодо окупації української держави.
Крім того, незважаючи на позитивну оцінку Києва та Вашингтона зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані, "справжній зміст" перемовин викликає тривогу. Згідно з американською інформацією, Україна може бути змушена відмовитися від частини захоплених Росією територій і пообіцяти не вступати до НАТО. А США можуть визнати окупований Крим "територією Росії" і скасувати санкції щодо Москви.
Новий "Будапешт" без гарантій безпеки
Натомість Києву, пишуть журналісти, пропонують нібито міжнародні гарантії безпеки від третіх країн. Вашингтон не лише відмовляється давати гарантії, а й прагне укласти угоду про розподіл доходів від українських природних ресурсів, а також використовувати Запорізьку АЕС для постачання електрики як Україні, так і Росії.
До речі, колишній глава Міноборони Олексій Резніков нагадав, що на початку 1990-х Франція відмовилася підписувати Будапештський меморандум. Париж попереджав про можливий обман України з боку Росії.
Небезпека поступок агресору Росії
Аналітики попередили: подібні поступки з боку України, ймовірно, призведуть до політичної дестабілізації в країні, потреби внести зміни до Конституції та провести референдум. Усе це стане фундаментом для нової хвилі реваншизму з боку Володимира Путіна.
"Мирний" план Трампа - новини за темою:
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Росія намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Він закликав чинити міжнародний тиск на Москву.
Президент США Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду про мир з Україною.
"Я хочу, щоб він [Путін] припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя", - заявив глава Білого дому і наголосив, що відповість на запитання, чи вірить він Путіну, за 2 тижні.
Росія висунула нові "умови" для миру: глава МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва "вимагає", зокрема, відмови України від окупованих територій, НАТО, а також буцімто демілітаризації та денацифікації. Як стверджує Лавров, Кремль погодиться зупинити вогонь лише в обмін на скасування поставок озброєнь Україні та припинення посилення української армії.
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