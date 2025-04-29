США вийдуть із переговорів, якщо Україна і РФ не досягнуть прогресу - Рубіо

Білий дім виступає за повне, а не триденне припинення вогню.

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США погрожують вийти з переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

За відсутності прогресу Вашингтон залишить роль посередника

США засудили участь солдатів КНДР у війні проти України

Сполучені Штати Америки вийдуть із переговорного процесу щодо припинення війни, якщо українська та російська сторони не продемонструють прогресу. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс, посилаючись на заяву державного секретаря Марко Рубіо.

За її словами, за відсутності прогресу Вашингтон залишить роль посередника.

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"Ми зараз перебуваємо в такому стані, коли обидві сторони повинні надати конкретні пропозиції щодо того, як покласти край цьому конфлікту. Як ми діятимемо далі - це рішення, яке зараз належить президенту. Якщо не буде прогресу, ми відійдемо як посередники в цьому процесі", - сказала вона.

Прес-секретар Держдепу нагадала, що Білий дім виступає за повне, а не триденне припинення вогню, а також засудила участь солдатів Північної Кореї у війні проти України. За її словами, є й інші країни, які "сприяють цій бійні".

Переговори про завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 25 квітня спецпредставник США Стів Віткофф провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо війни в Україні. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч тривала три години і була "конструктивною і корисною". Обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Це вже четверта поїздка Віткоффа до Росії для таких переговорів.

Також президент США Дональд Трамп пообіцяв не виходити з переговорного процесу між Україною та РФ. Після недавньої зустрічі з Володимиром Зеленським він зазначив, що сторони вже близькі до завершення війни.

Як повідомляв Главред, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон показав Україні та Росії шлях до завершення війни. За його словами, миру можна досягти, якщо обидві сторони погодяться на конкретні кроки.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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