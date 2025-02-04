Іран готується до швидкого створення ядерної бомби: у NYT розкрили паніку США

Стало відомо, що новий президент Ірану активно шукає переговорів з адміністрацією Трампа.

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Іран готується до швидкого створення ядерної бомби / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із матеріалу:

Іран хоче швидко збільшити запаси ядерного палива

Для чого Іран відновив видобуток урану

Нові розвідувальні дані про ядерну програму Ірану переконали американських чиновників у тому, що секретна команда іранських вчених вивчає швидший підхід до розробки атомної зброї. При цьому він є й більш грубий.

Розвіддані були зібрані в останні місяці роботи адміністрації Джо Байдена, а потім передані команді національної безпеки президента Дональда Трампа. Видання звертає увагу - це відбувається на тлі сигналів про те, що новий президент Ірану активно шукає переговорів з адміністрацією Трампа, йдеться у матеріалі The New York Times.

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Розвідка США попереджає, що іранські інженери й вчені-розробники зброї шукають короткий шлях, який дозволить їм перетворити зростаючі запаси ядерного палива на працездатну зброю за лічені місяці, а не за рік чи більше, але тільки якщо Тегеран прийме рішення змінити свій нинішній підхід.

Американські офіційні особи заявили, що продовжують вірити в те, що Іран і його верховний лідер аятола Алі Хаменеї не приймали рішення про розробку зброї.

Що відомо про балістичні ракети Ірану / Інфографіка: Главред

Іран, за словами чиновників, знаходиться на порозі створення ядерної зброї. За роки, що минули відтоді, як Трамп вийшов з ядерної угоди 2015 року, країна відновила видобуток урану і тепер має достатньо палива, щоб зробити чотири або більше бомб.

Але цього недостатньо для фактичного виробництва зброї, і нові докази зосереджуються на останніх кроках, які Ірану потрібно зробити, щоб перетворити паливо на зброю.

Як стверджує видання, ці докази майже напевно стануть частиною дискусії у вівторок, 4 лютого, між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Новини Ірану - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо про те, що виробництво ракет в Ірані пошкоджено через успішний удар Ізраїлю. Знищення обладнання завдає серйозної шкоди здатності Ірану відновити свої ракетні запаси та може стримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

РФ та Іран підписали договір про "стратегічне партнерство". Росіяни стверджують, що підписаний документ охоплює сфери від торгівлі та військового співробітництва до науки, освіти та культури. За словами Пезешкіана, договір є "міцною основою для нашого просування вперед".

Стало відомо, чому Іран не відправив Росії пускові до Fateh-36 заради більших поставок ракет. Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що доставка пускових установок вимагала б додаткових перевезень. Крім цього, у РФ є свої можливості для запуску ракет.

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