Новий лідер Чехії закликав дати всю зброю Україні, проте є одне обмеження

Павел закликав союзників виявити більше мужності у постачанні зброї для України.

Петр Павел закликав надати Україні всю необхідну зброю / facebook.com/PetrPavelPrezidentem

Обраний президент Чехії Петр Павел закликав західні країни надати Україні всі види зброї, крім ядерної, для боротьби з російською агресією.

"Коли мова йде про звичайне озброєння, я справді не бачу підстав для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним противником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, можливо, і без надзвукових літаків", - сказав Павел в інтерв'ю AFP.

Президент Чехії підкреслив, що зараз деякі країни дотримуються стриманої позиції щодо поставок Україні сучасного озброєння. Але союзникам необхідно зайняти єдину позицію, оскільки це дасть більше шансів на успіх.

"Ми повинні надати Україні всі необхідні засоби, щоб допомогти їй власними силами витіснити російську армію зі своєї території. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше і бажання продовжувати нашу ініціативу. Я думаю, що це те, що Україна має почути", - сказав Павел.

Військова допомога Україні

Нещодавно у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Як зазначила представниця Білого дому Олівія Далтон, США підтримують регулярні контакти з Україною щодо її військових потреб і надають ЗСУ багатомільярдну військову допомогу.

Разом з тим, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує він відправку літаків, які, за словами представників України, зараз є пріоритетними, Байден відповів коротко: "Ні".

Пізніше Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams.

"Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена в найближчі тижні й місяці. Ці засоби для українців будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні", - сказав Кірбі.

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