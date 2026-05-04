"Може статися щось важливе": Politico дізналася, що Європа очікує нападу РФ

Віталій Кірсанов
4 травня 2026, 08:30
Водночас низка європейських політиків сумнівається в імовірності повномасштабного наземного вторгнення Росії до країни-члена НАТО.
Коротко:

  • Ескалація як можливий інструмент тиску
  • У Європі немає єдиної думки щодо масштабів загрози

Європейські країни стурбовані тим, що протягом найближчих одного-двох років Росія може вжити агресивних дій. За інформацією Politico, в ЄС вважають, що цей період може стати для диктатора Володимира Путіна "вікном можливостей" — на тлі перебування Дональда Трампа при владі в США та ще недостатньо зміцненого оборонного потенціалу Євросоюзу.

"Незабаром може статися щось важливе — у Росії є вікно можливостей. США йдуть з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у жалюгідному стані, і ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність", — сказав Міка Аалтола, фінський депутат Європейського парламенту.

Водночас низка європейських політиків сумнівається в імовірності повномасштабного наземного вторгнення Росії в країну НАТО, з огляду на значні втрати російських сил у війні проти України. Більш імовірним сценарієм, на їхню думку, може стати обмежена операція, спрямована на створення невизначеності та перевірку єдності Альянсу в питанні застосування статті 5 про колективну оборону.

Екс-міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також вважає, що Москва може спробувати розширити конфлікт за межі України, щоб уникнути невигідних переговорів і посилити свої позиції.

Ескалація як можливий інструмент тиску

Незважаючи на ослаблення, Росія залишається фактором ризику. На думку Аалтоли, розширення конфлікту на інші регіони може розглядатися Кремлем як спосіб посилити переговорні позиції. Він зазначив, що затяжна війна виснажує ресурси країни, тому Москва може шукати альтернативні шляхи тиску замість мирного врегулювання.

Потенційні дії Росії, за його словами, можуть мати різноманітний характер — від застосування безпілотників до операцій у Балтійському морі або Арктиці. При цьому малоймовірно, що мова йтиме про пряме вторгнення в регіони з сильною присутністю НАТО, наприклад на польському напрямку.

Також не виключається використання так званого "тіньового флоту" та інших гібридних інструментів, що дозволяють чинити тиск без перетину кордонів і формального початку війни.

Експерти вважають, що Москва може прагнути впливати на європейських союзників України, одночасно уникаючи прямого втручання США. У разі відсутності явного вторгнення Вашингтон може не розцінити такі дії як достатню підставу для масштабної відповіді.

Інфографіка: Главред

У Європі немає єдиної думки щодо масштабів загрози

Деякі європейські лідери вважають подібні сценарії малоймовірними. Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що Росія зараз зосереджена на війні в Україні і навряд чи має достатні ресурси для відкриття другого фронту проти країн Балтії.

Дипломати НАТО також вказують, що ризикована стратегія ведення війни на два фронти не виглядає раціональною для Москви без очевидної вигоди.

Проте повністю виключати розвиток подій за негативним сценарієм у Європі не готові. За словами Каріса, країни регіону зберігають пильність і продовжують уважно стежити за ситуацією.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

