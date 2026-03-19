Орбан готовий підтримати Україну, але є одна умова: чого хоче Угорщина

Орбан знову заявив, що угорці досі не можуть отримати нафту.

Орбан назвав умову підтримки України

Головне із заяви Орбана:

Угорщина не підтримає рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро

Спочатку мають бути відновлені поставки російської нафти

Орбан готовий підтримати Україну, коли його країна отримає нафту

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що 19 березня на засіданні Європейської Ради не підтримає затвердження рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Про це він заявив журналістам перед початком саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, спочатку мають бути відновлені поставки російської нафти через нафтопровід "Дружба", який проходить через територію України.

"Ми хотіли б отримувати нафту, яка наша, з України, і яку зараз заблокували українці. Я ніколи не підтримаю жодного рішення тут, яке буде на користь України. Угорці досі не можуть отримати нафту, яка нам належить", - наголосив Орбан.

Він також додав, що угорська позиція дуже проста стосовно можливості затвердження кредиту Україні обсягом 90 млрд євро.

"Ми готові підтримати Україну тоді, коли отримаємо нафту, яка заблокована ними. До того моменту Угорщиною не буде підтримане жодне рішення, яке буде на користь України", - зауважив прем’єр-міністр Угорщини.

Нафтопровід "Дружба" - що відомо

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан раніше заявляв, що Будапешт призупинить транзит життєво важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто також казав, що доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба", його країна не дозволить просуватися рішенням, важливим для Києва.

Пізніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Антоніу Кошта сказали, що Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

