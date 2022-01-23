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Жодних гарантій Росії щодо нерозширення НАТО: Шольц дорікнув Москві через вимоги до Альянсу

23 січня 2022, 17:14

Вимога Росії щодо нерозширення НАТО є нелогічною, сказав Олаф Шольц.

Олаф Шольц
НАТО наразі не збирається розширяться, проте нічого не може обіцяти в майбутньому - Шольц / Reuters / Fabrizio Bensch

Питання інтеграції нових держав Східної Європи до Північноатлантичного альянсу сьогодні не розглядається. Тому вимога Росії про нерозширення військово-політичного блоку безпеки Заходу наразі ні до чого. При цьому НАТО не може гарантувати того, що Альянс відмовиться від політики "відкритих дверей" і вступу інших країн до своєї організації. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У інтерв'ю Süddeutsche Zeitung він, розмірковуючи про вимоги РФ щодо нерозширення НАТО, сказав, що сьогодні питання інтеграції нових держав Сходу Європи не є предметом дискусії в організації.

читайте також"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги МосквиВтім, за його словами, вимоги Росії незрозумілі, оскільки Альянс й зовсім не може надати гарантії щодо того, що блок не розширюватиметься.

"Вступ нових країн Східної Європи до НАТО наразі взагалі не значиться на порядку денному. До чого ця вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", - підкреслив Олаф Шольц.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

США, Північноатлантичний альянс і РФ у період з 10 по 13 січня провели серію перемовин з питань безпеки у Європі. Дискусії проходили на тлі стягування Росією військ до кордонів України і російських звинувачення на адресу НАТО щодо погроз своїм кордонам.

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Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла на перемовинах Вашингтон, сказала, що американці не збираються йти на поступки Росії щодо відмови від розширення НАТО і невступу України до військово-політичного блоку Заходу.

Учасник дискусії від Росії, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак російська держава вимагає гарантій від Заходу, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не вступлять до Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив право України вступити до колективного блоку безпеки Заходу і сказав, що росіяни повинні вивести свої війська з українських територій.

Столтенберг також підкреслив, що якщо Росія запустить військовий сценарій проти України, НАТО посилить свою присутність на сході Європи.

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