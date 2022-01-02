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"Нічого про Україну без України": сьогодні Зеленський поговорить з Байденом

2 січня 2022, 09:23

Лідери України та США планують скоординувати свої кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі.

Зеленський, Байден
Сьогодні Зеленський поговорить з Байденом / Фото president.gov.ua

Сьогодні, 2 січня, відбудуться телефонні переговори президента США Джо Байдена і лідера України Володимира Зеленського.

Інформацію про недільні переговори з главою Білого дому підтвердив у своєму Twitter президент України.

"Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером - США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові переговори з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі", - написав гарант.

Зазначимо, раніше в Білому домі заявили, що телефонні переговори президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом відбудуться 2 січня.

За інформацією кореспондента Associated Press Дарлін Суперсвілл, в Білому домі розповіли про те, що президенти обговорять посилення військових сил Росії біля кордонів України і підготовку до січневих переговорів Вашингтона і Москви, які повинні посприяти врегулюванню кризи.

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Нагадаємо, 30 грудня 2021 року відбулася чергова телефонна розмова глав Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Під час розмови американський президент застеріг главу РФ не йти на подальшу військову агресію проти України. Напередодні Нового року Байден детальніше розповів журналістам про бесіду. За його словами, під час телефонної розмови з Путіним він дав зрозуміти главі Кремля, що Росія не може "рухатися Україною".

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