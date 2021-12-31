Загроза військових дій між США та РФ: у Москві оцінили ситуацію за підсумками діалогу Байдена і Путіна

США та Росія продовжать перемовини в січні / Reuters

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін сказав, що Росії "важко очікувати" згоди США з усіма вимогами Москви. Однак, за його словами, вже можна сказати, що загроза російсько-американського військового зіткнення поступово йде. Подальша конкретика щодо відносин двох держав може з'явитися в січні.

Як повідомляє РИА Новости, коментуючи підсумки діалогу глави Кремля Володимира Путіна з американським президентом Джо Байденом, він заявив, що Штати навряд чи підуть на всі вимоги Росії, проте ймовірність військового конфлікту РФ і США знижується.читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про удар

"Сподіваюся, що в січні будуть подальші новини, повторюю, важко очікувати, що все бажане здійсниться, але, у всякому разі, абсолютно точно загроза військового зіткнення йде поступово разом з цим роком", - підкреслив Затулін.

Телефонна розмова Байдена та Путіна

30 грудня відбулися телефонні перемовини президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Під час розмови, яка відбулася з ініціативи Путіна, сторони обговорили "гарантії безпеки" російській державі та Україні.

У Білому домі заявили, що Байден попередив Путіна про рішучі дії Заходу щодо Москви у разі військової операції Росії проти України.

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У Кремлі сказали, що перемовини Путіна та Байдена пройшли на серйозному і змістовному рівні. Президент РФ сказав главі Білого дому, що Москва буде добиватися результативних дій щодо "гарантій безпеки" і має намір "захищати" свої інтереси.

Крім того, Путін в діалозі з Байденом зазначив, що у разі нових санкцій Заходу за напад РФ на Україну відносини Москви і Вашингтона будуть розірвані.

Сторони домовилися продовжити перемовини після Нового року.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зробив заяву про те, що Байден запевнив Путіна у відсутності у США намірів розміщувати озброєння на території України.

За його словами, Байден декілька разів казав про неприпустимість початку ядерної війни. Також американський президент підкреслив неприйнятність маневрів військ РФ біля кордонів української держави.

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