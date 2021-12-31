У Байдена заговорили про нову допомогу Україні для захисту від РФ і назвали умову

У США є відповідь на випадок подальшого вторгнення РФ в Україну.
США розглядають варіант надання Україні нової допомоги для захисту своєї території на тлі ескалації РФ, заявив високопоставлений представник Адміністрації президента Джо Байдена.
Він пояснив, що стримування РФ передбачає серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вирішить зробити подальше вторгнення в Україну. За його словами, ці витрати включають економічні витрати, коригування і збільшення позиції сил НАТО в країнах-членах Альянсу, повідомляє Європейська правда.
Інший варіант - це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації, каже американський представник.
"Президент Байден виклав два шляхи, два аспекти підходу США, які будуть дійсно залежати від дій Росії в майбутній період", - пояснив він.
Співрозмовник пояснив, що США готові застосувати ці підходи в залежності від дій Росії. При цьому звіт про переговори Байдена з Путіним буде виданий союзникам, в тому числі – Україні.
Як зазначив чиновник, Байден дуже чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти за принципом "нічого про вас без вас": "Ніяких розмов про питання, найбільш хвилюючих наших партнерів і союзників, без повних консультацій і участі наших партнерів і союзників". За його словами, Путін сказав, що розуміє цей підхід.
"Обидва лідери визнали, що, ймовірно, будуть області, де ми можемо досягти значного прогресу, а також області, де домовленості можуть бути неможливі, і що майбутні переговори більш точно визначать контури кожної з цих категорій", - додали в Адміністрації Байдена.
Переговори Байдена і Путіна
Раніше американський президент Джо Байден у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним попередив його про готовність США та їхніх союзників вжити рішучих заходів у разі нападу Росії на Україну, повідомляє Білий дім.
Крім того, Байден закликав Путіна знизити напруженість обстановки поблизу України.
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