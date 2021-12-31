У Байдена заговорили про нову допомогу Україні для захисту від РФ і назвали умову

Джо Байден / Reuters

США розглядають варіант надання Україні нової допомоги для захисту своєї території на тлі ескалації РФ, заявив високопоставлений представник Адміністрації президента Джо Байдена.

Він пояснив, що стримування РФ передбачає серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вирішить зробити подальше вторгнення в Україну. За його словами, ці витрати включають економічні витрати, коригування і збільшення позиції сил НАТО в країнах-членах Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Інший варіант - це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації, каже американський представник.

"Президент Байден виклав два шляхи, два аспекти підходу США, які будуть дійсно залежати від дій Росії в майбутній період", - пояснив він.

Співрозмовник пояснив, що США готові застосувати ці підходи в залежності від дій Росії. При цьому звіт про переговори Байдена з Путіним буде виданий союзникам, в тому числі – Україні.

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Як зазначив чиновник, Байден дуже чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти за принципом "нічого про вас без вас": "Ніяких розмов про питання, найбільш хвилюючих наших партнерів і союзників, без повних консультацій і участі наших партнерів і союзників". За його словами, Путін сказав, що розуміє цей підхід.

"Обидва лідери визнали, що, ймовірно, будуть області, де ми можемо досягти значного прогресу, а також області, де домовленості можуть бути неможливі, і що майбутні переговори більш точно визначать контури кожної з цих категорій", - додали в Адміністрації Байдена.

Переговори Байдена і Путіна

Раніше американський президент Джо Байден у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним попередив його про готовність США та їхніх союзників вжити рішучих заходів у разі нападу Росії на Україну, повідомляє Білий дім.

Крім того, Байден закликав Путіна знизити напруженість обстановки поблизу України.

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