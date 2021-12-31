Байден розкрив деталі переговорів з Путіним

Джо Байден під час переговорів / twitter.com/Kevinliptakcnn

Напередодні, 30 грудня, відбулася чергова телефонна розмова глав Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

В ході розмови американський президент застеріг главу РФ не йти на подальшу військову агресію проти України, пише Reuters.

Напередодні Нового року Байден детальніше розповів журналістам про бесіду.

За його словами, під час телефонної розмови з Путіним, він дав зрозуміти главі Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні".

Як відомо, телефонна розмова Володимира Путіна і Джо Байдена відбулася 30 грудня.

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Тепер світ очікує 2 січня. У цей день глава Білого дому повинен зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. В ході розмови американський лідер заявить про підтримку територіальної цілісності України і обговорить з українським гарантом ситуацію з військами РФ біля кордону, а також підготовку до січневих переговорів Вашингтона і Москви з безпеки. Про це заявили в Білому домі.

Переговори Байдена і Путіна

Телефонний розмова президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна відбувся 30 грудня. В ході діалогу, який був ініційований Путіним, сторони обговорили "гарантії безпеки" Російській державі та Україні.

У Білому домі сказали, що Байден попередив Путіна про рішучі дії західного світу у разі військового вторгнення Росії в Україну.

У Кремлі заявили, що переговори Байдена і Путіна пройшли на серйозному рівні. Російський президент сказав господареві Білого дому, що Росія має намір домагатися конкретних результативних дій в ситуації з "гарантіями безпеки" і буде "захищати" свої інтереси.

Путін заявив Байдену, що якщо США запустять нові санкції на адресу Росії у відповідь на військову операцію проти України, то це призведе до розриву відносин Москви і Вашингтона.

Лідери США і РФ домовилися продовжити переговори вже після Нового року.

Помічник російського президента Юрій Ушаков зазначив, що Байден запевнив Путіна у відсутності у Вашингтона намірів розміщувати озброєння на території України.

Також Ушаков додав, що США підкреслили неприйнятність рухів російських військ біля кордонів України і кілька разів акцентував увагу на неприпустимості початку ядерної війни.

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