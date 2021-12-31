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Зеленський поговорить з Байденом 2 січня: глава США оголосить про підтримку України в боротьбі з РФ

31 грудня 2021, 21:14

Президенти України та США обговорять підготовку до перемовин Вашингтона з Москвою щодо безпеки.

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Зеленський і Байден поговорять про ситуацію з посиленням військової присутності РФ біля кордонів України / Фото president.gov.ua

Телефонні перемовини президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом відбудуться 2 січня. Під час розмови американський лідер заявить про підтримку територіальної цілісності України і обговорить з українським гарантом ситуацію з військами РФ біля кордону, а також підготовку до січневих перемовин Вашингтона і Москви щодо безпеки. Про це заявили в Білому домі.

Як повідомляє кореспондент Associated Press Дарлін Суперсвілл у своєму Twitter, інформацію про майбутній діалог Зеленського і Байдена підтвердили в адміністрації президента США.

За словами журналіста, в Білому домі розповіли про те, що президенти обговорять посилення військових сил Росії біля кордонів України і підготовку до січневих перемовин Вашингтона та Москви, які повинні посприяти врегулюванню кризи. Також Байден знову заявить про підтримку територіальної цілісності та суверенітету української держави.

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"Представник Білого дому сказав, що Байден ще раз підтвердить підтримку США територіальної цілісності і суверенітету України, обговорить із Зеленським війська РФ на кордоні країни і підготовку до майбутніх дипломатичних контактів з Москвою, які повинні допомогти знизити ескалацію", - підкреслюється в повідомленні Суперсвілла.читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про удар

Нагадаємо, 29 грудня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Український глава держави і американський чиновник поговорили про Донбас і війська Росії біля кордонів України. Блінкен розповів Зеленському, що президент Байден має намір провести розмову з главою Кремля Путіним.

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Перемовини Байдена та Путіна

Телефонна розмова президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна відбулася 30 грудня. Під час діалогу, який було ініційовано Путіним, сторони обговорили "гарантії безпеки" російській державі та Україні.

У Білому домі сказали, що Байден попередив Путіна про рішучі дії західного світу у разі військового вторгнення Росії в Україну.

У Кремлі заявили, що перемовини Байдена і Путіна відбулися на серйозному рівні. Російський президент сказав господареві Білого дому, що Росія має намір досягти конкретних результативних дій в ситуації з "гарантіями безпеки" і "захищатиме" свої інтереси.

Путін заявив Байдену, що якщо США запустять нові санкції на адресу Росії у відповідь на військову операцію проти України, то це призведе до розриву відносин Москви та Вашингтона.

Лідери США та РФ домовилися продовжити перемовини вже після Нового року.

Помічник російського президента Юрій Ушаков зазначив, що Байден запевнив Путіна у відсутності у Вашингтона намірів розміщувати озброєння на території України.

Також Ушаков додав, що США підкреслили неприйнятність рухів російських військ біля кордонів України і декілька разів акцентував увагу на неприпустимості початку ядерної війни.

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Володимир Зеленський Джо Байден новини України
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