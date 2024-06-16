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За участю України та РФ: новий Саміт миру буде про завершення війни – Кулеба

Олексій Тесля
16 червня 2024, 23:24
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У майбутньому прямого діалогу з Росією не вдасться уникнути, підкреслив глава МЗС.
Кулеба
Дмитро Кулеба розповів про підготовку нового Саміту миру / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/zelenskyy.official

На наступному Саміті миру має бути поставлено крапку у війні, розв'язаній країною-агресором РФ проти України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ідея полягає в тому, щоб наступний саміт став завершенням війни. І, звісно, нам потрібна за столом переговорів і інша сторона. Це очевидно, що для завершення війни потрібні обидві сторони, наша робота в тому, щоб Україна в цей час перебувала на найсильніших позиціях", - сказав він під час саміту в Швейцарії, передає Главком.

Водночас глава МЗС наголосив, що на форумі, який відбувся, крім української формули миру, жодних альтернативних планів не розглядали.

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"Останній ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це була спроба створити інформаційну хвилю, тому що потрібно було чимось перебивати", - зазначив він.

Водночас Кулеба звернув увагу на те, що в майбутньому прямого діалогу з Росією не вдасться уникнути.

"Ми розуміємо прекрасно, що прийде момент, коли доведеться говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо говорити Росії мовою ультиматумів", - резюмував він.

Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше президент Володимир Зеленський на спільній з іншими лідерами пресконференції за підсумками Саміту миру зробив низку заяв. Український гарант оцінив готовність агресора Росії до переговорів щодо мирного завершення війни та назвав умову для діалогу, відповів на "ультиматум" Путіна та розповів про бачення Китаю й озвучив низку інших дуже важливих тез.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський про ультиматум Володимира Путіна. Росія хоч завтра може почати з нами переговори, якщо вийде з наших територій, сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

За участю України та РФ: новий Саміт миру буде про завершення війни – Кулеба
/ Главред

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