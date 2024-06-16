Чому не всі країни підписали підсумковий документ Саміту: у Зеленського дали відповідь

Ігор Жовква прокоментував підсумки Саміту миру у Швейцарії.

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У Швейцарії пройшов Саміт миру / Facebook/zelenskyy.official

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква прокоментував відсутність підписів представників низки країн під підсумковим комюніке Саміту миру у Швейцарії.

Як підкреслив він в ефірі національного інформаційного телемарафону, представники деяких країн не мали необхідних повноважень для підписання важливих документів.

Представник ОП каже, що у кожної країни були різні причини. Водночас не всі міністри закордонних справ могли ухвалювати такі рішення без узгодження з керівництвом своїх держав.

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"Десь це потребує процедур - в одній із країн це має бути навіть рішення парламенту. У деяких країн були представники такого рівня, що не могли ухвалювати такі рішення", - додав Жовква.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше президент Володимир Зеленський на спільній з іншими лідерами пресконференції за підсумками Саміту миру зробив низку заяв. Український гарант оцінив готовність агресора Росії до переговорів щодо мирного завершення війни та назвав умову для діалогу, відповів на "ультиматум" Путіна та розповів про бачення Китаю й озвучив низку інших дуже важливих тез.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський про ультиматум Володимира Путіна. Росія хоч завтра може почати з нами переговори, якщо вийде з наших територій, сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

/ Главред

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