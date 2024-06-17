Кількість країн, які підписали декларацію Саміту миру зменшилась: в ОП відреагували

В ОП наголосили, що не потрібно поспішати із висновками щодо ймовірного відкликання підписів під декларацією Саміту миру двома країнами-учасницями.

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В ОП прокоментували ймовірне відкликання підписів 2 країнами / Колаж Главред, фото: Офіс президента

В Офісі президента України з'ясувують інформацію щодо відкликання підписів Іраком та Йорданією під декларацією Саміту миру у Швейцарії. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Він зазначив, що Україна буде зв'язуватись із Швейцарією для уточнення списку підписантів декларації Глобального саміту миру.

"Тому що вчора я особисто був присутній під час оголошення результатів щодо приєднання до комюніке, і ці країни (Ірак і Йорданія - ред.) були зазначені на фінальному табло, в залі, де проводилася пленарна сесія. Тому ми не поспішаємо з будь-якими висновками щодо того, які країни від'єдналися чи приєдналися", - зазначив він. відео дня

Олександр Бевз також наголосив, що комюніке залишається відкритим для приєднання будь-яких країн, українська сторона розраховує на збільшення країн його учасників.

"Ми перевіримо цю інформацію. Ми орієнтувалися, безумовно, на табло, яке оголосив федеральний міністр закордонних справ Швейцарії, пан Касіс, на пленарному засіданні в присутності всіх лідерів. А ці країни там були. Ми перевіримо цю інформацію, безумовно", - резюмував він.

Що відомо про Глобальний саміт миру / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - основні заяви Глобального саміту миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наступному Саміті миру має бути поставлена крапка у війні Росії проти України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква пояснив відсутність підписів представників деяких країн під підсумковим комюніке Саміту миру у Швейцарії тим, що вони не мали необхідних повноважень для підписання важливих документів.

Італійська премʼєрка Джорджа Мелоні відреагувала на останні "пропозиції" Путіна щодо нібито завершення війни, зауваживши, що якщо Росія не згодиться з пунктами мирного плану, то її слід "змусити здатися".

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