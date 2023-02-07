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Нейтральна Швейцарія близька до скасування заборони на постачання зброї Україні - Reuters

7 лютого 2023, 06:35
Автор закону про скасування заборони на реекспорт зброї вважає, що у влади Швейцарії не повинно бути права вето, щоб заважати іншим допомагати Україні.

Швейцарія
Швейцарія може дозволити реекспорт зброї / Фото pixabay.com

Швейцарія близька до рішення про скасування заборони на передачу Україні озброєнь швейцарського виробництва попри те, що це суперечить багатовіковій традиції нейтральності.

Як повідомляє Reuters, останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від заборони на постачання зброї Києву, хоча в парламенті поки немає консенсусу з цього приводу. Нещодавно в парламент був представлений законопроект, який дозволить уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї в країни з такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми — частина західного світу", - сказав лідер правоцентристської партії FDP Тьєррі Буркарт, який є автором закону про скасування заборони на реекспорт зброї в Україну.

За його словами, у влади Швейцарії не повинно бути права вето, щоб заважати іншим допомагати Україні. В іншому випадку, продовження такої заборони буде вказувати на підтримку Росії.

За даними недавнього соціологічного дослідження, 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

"Якби ми поставили це питання до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би менше 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою",-зазначив керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.

Втім, деякі швейцарські політики, як і раніше, виступають проти поставок зброї Україні. До них належать Ліва партія зелених та частина ультраправої Швейцарської народної партії (SVP).

"Скасування заборони на постачання зброї в країну, яка бере участь у збройному конфлікті, руйнує основу миру і добробуту в нашій державі", - каже депутат від SVP Давид Цубербулер.

Як повідомляв Главред, минулого літа уряд Швейцарії наклав вето на запит Данії на відправку бронетранспортерів швейцарського виробництва в Україну, пославшись на свою політику нейтралітету, що полягає у відмові від поставок зброї в зони конфлікту.

У січні 2023 року стало відомо, що у Швейцарії зробили крок назустріч військовій допомозі Україні. Йдеться про можливий дозвіл реекспорту третіми країнами швейцарської зброї для ЗСУ.

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