"Новий рівень" війни: у Путіна погрожують Заходу за постачання потужної зброї Україні

У Кремлі побоюються постачань Україні нової потужної зброї і заявляють, що, мовляв, "надзвичайно небезпечними" є навіть дискусії з цього питання.

У Кремлі звинуватили Україну в обстрілі військ РФ на окупованих територіях / Колаж Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Рупор кремлівської директорської Дмитро Пєсков вибухнув погрозою на адресу Заходу через можливі постачання Україні нових озброєнь. За його словами, якщо Київ отримає зброю, можливості якої дозволятимуть завдавати ударів по території країни-агресора Росії, мовляв, з'явиться ризик виходу війни "на новий рівень".

Як повідомляє Інтерфакс, речник Кремля сказав про те, що війна Росії проти України може вийти "на новий рівень", якщо у Києва з'явиться зброя з можливостями нанесення ударів по території РФ.

Як стверджує рупор АП РФ, навіть обговорення подібних постачань "надзвичайно небезпечні".

"Це означатиме виведення конфлікту на новий якісний рівень, який не буде обіцяти нічого хорошого з точки зору глобальної та загальноєвропейської безпеки... Сама по собі дискусія щодо припустимості постачань Україні озброєнь, які дозволять наносити удари по російській території... потенційно надзвичайно небезпечна", - вважає Пєсков.

Крім того, він звинуватив Україну в обстрілі російськими окупантами українських територій, які агресор Росія захопила і оголосила про їх анексію.

"Хоча і так в Україні є озброєння, за допомогою якого вона постійно щодня завдає ударів по російській території, маю на увазі наші нові регіони (анексовані території України)", - підкреслив в руслі кремлівської пропаганди Дмитро Пєсков.

Танки Leopard для України

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що Варшава готова надати Києву 14 німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава відправила Києву вже більше 260 танків часів Радянського Союзу і очікує на посилення військової допомоги Україні з боку інших країн.

Журналісти Reuters повідомляли, що 17 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі країни-союзники Німеччини чинили тиск на канцлера Олафа Шольца. Його закликали до рішучих дій у питанні надання Україні танків Leopard і дозволу їх експортувати в інші країни.

Пізніше журналісти заявили, що ФРН вже скоро може ухвалити рішення про надання танків Leopard Україні. Дискусії проводяться на рівні німецького уряду. Після того як Берлін схвалить постачання танків, інші країни можуть відправити Leopard Києву.

Загроза наступу Росії на Україну: