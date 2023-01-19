glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Новий рівень" війни: у Путіна погрожують Заходу за постачання потужної зброї Україні

19 січня 2023, 16:30
У Кремлі побоюються постачань Україні нової потужної зброї і заявляють, що, мовляв, "надзвичайно небезпечними" є навіть дискусії з цього питання.
Пєсков, ЗРК Патріот
У Кремлі звинуватили Україну в обстрілі військ РФ на окупованих територіях / Колаж Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Рупор кремлівської директорської Дмитро Пєсков вибухнув погрозою на адресу Заходу через можливі постачання Україні нових озброєнь. За його словами, якщо Київ отримає зброю, можливості якої дозволятимуть завдавати ударів по території країни-агресора Росії, мовляв, з'явиться ризик виходу війни "на новий рівень".

Як повідомляє Інтерфакс, речник Кремля сказав про те, що війна Росії проти України може вийти "на новий рівень", якщо у Києва з'явиться зброя з можливостями нанесення ударів по території РФ.

Як стверджує рупор АП РФ, навіть обговорення подібних постачань "надзвичайно небезпечні".

"Це означатиме виведення конфлікту на новий якісний рівень, який не буде обіцяти нічого хорошого з точки зору глобальної та загальноєвропейської безпеки... Сама по собі дискусія щодо припустимості постачань Україні озброєнь, які дозволять наносити удари по російській території... потенційно надзвичайно небезпечна", - вважає Пєсков.

Крім того, він звинуватив Україну в обстрілі російськими окупантами українських територій, які агресор Росія захопила і оголосила про їх анексію.

"Хоча і так в Україні є озброєння, за допомогою якого вона постійно щодня завдає ударів по російській території, маю на увазі наші нові регіони (анексовані території України)", - підкреслив в руслі кремлівської пропаганди Дмитро Пєсков.

Танки Leopard для України

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що Варшава готова надати Києву 14 німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава відправила Києву вже більше 260 танків часів Радянського Союзу і очікує на посилення військової допомоги Україні з боку інших країн.

Журналісти Reuters повідомляли, що 17 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі країни-союзники Німеччини чинили тиск на канцлера Олафа Шольца. Його закликали до рішучих дій у питанні надання Україні танків Leopard і дозволу їх експортувати в інші країни.

Пізніше журналісти заявили, що ФРН вже скоро може ухвалити рішення про надання танків Leopard Україні. Дискусії проводяться на рівні німецького уряду. Після того як Берлін схвалить постачання танків, інші країни можуть відправити Leopard Києву.

Загроза наступу Росії на Україну:

Кремль військова допомога Дмитро Пєсков війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:32

Гороскоп на завтра 20 січня: Водоліям - розчарування, Скорпіонам - руйнування планів

18:20

"Відразу плаче": жінка з Дніпра, яка втратила сина і чоловіка, ще не знає про смерть найріднішихВідео

18:20

"Боже, ви живі" : у Броварах рятувальник на місці трагедії не зміг знайти вагітну дружину та синаВідео

18:17

Мудра порада Заходу від Бориса ДжонсонаПогляд

18:16

Іван Ургант іронічно висміяв вимогу визнати його іноземним агентом: "Що у них в голові?"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:37

Німецька Rheinmetall готова дати Україні 100 танків: Leopard 1,2 і британські Challenger 1 - ЗМІВідео

17:34

Що вам сподобалося найбільше: простий тест по картинці відкриє таємницю вашої душіВідео

17:22

Дощ зі снігом влаштують ковзанку: синоптики попередили про похолодання в УкраїніВідео

17:09

Ліки з тисячолітньою репутацією: для чого потрібне алое в будинку і як воно може нашкодити

Реклама
17:04

"Наступні тижні можуть стати вирішальними": голова Євроради дав прогноз щодо війни в УкраїніВідео

17:01

Не взимку: Жданов назвав місяць, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступВідео

16:39

Порівняв росіян з жертвами Голокосту: Україна, США та Ізраїль рознесли заяву ЛавроваВідео

16:34

"Ми всі очікуємо згоди однієї країни": Зеленський емоційно висловився про танки для УкраїниВідео

16:30

"Новий рівень" війни: у Путіна погрожують Заходу за постачання потужної зброї Україні

16:09

Всього 2 прості речі залучать удачу на весь тиждень: прикмети на 20 січня, які не можна порушуватиВідео

15:55

Ісус та Діва Марія в оточенні напівголих апостолів: нові фото Мадонни шокувала громадськість

15:53

Неможливо смачний Тірамісу, як в Італії: рецепт завжди виходить у всіхВідео

15:19

Шоколад зацвів: чи можна їсти шоколад з білим нальотомВідео

15:10

"Гелікоптер міг впасти через сукупність чинників": у ЗСУ розповіли про розслідування трагедії у БроварахВідео

15:04

Франція - за Україну, але з Москвою потрібен діалог: Макрон закликав до "миру з РФ" в майбутньомуВідео

Реклама
14:38

Кинула тарілку: російській ведучій "прилетіло" від українки на відпочинкуВідео

14:00

Європарламент вимагає міжнародного трибуналу для Путіна і Лукашенко: ухвалено резолюціюВідео

13:56

Провал планів Путіна і військовий переворот: історик зробив прогноз про швидку зміну влади в РосіїВідео

13:51

Ні обіцянок, ні пробачень: 4 жіночих промахи, які чоловік не здатний пробачити

13:45

Буданов - журналістам WSJ: якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий

13:42

"Війна сповільнилася": Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися впередВідео

13:27

Приносять удачу і достаток: які дерева посадити в садуВідео

13:05

"100 Leopard – це капець окупантам": експерт сказав, як отримання танків може змінити ситуацію у війніВідео

12:59

Польща поставила ФРН ультиматум: або Берлін схвалить Leopard для ЗСУ, або Варшава надасть їх самаВідео

12:29

Я не впевнений, що Путін ще живий – ЗеленськийВідео

12:06

Гаубиці, боєприпаси, гранатомети: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

12:04

"Режиму давно треба покласти край": хлопець у 18 років перейшов кордон РФ і воюватиме за УкраїнуВідео

12:00

Росія у відчаї: Олександр Коваленко - про можливості України знищувати Х-22 і С-400Відео

11:54

У горах зник безвісти популярний голлівудський акторВідео

11:50

Досвідчені господині при варінні картоплі додають у воду секретний інгредієнт: неймовірний фокусВідео

11:48

Рисова вода для волосся: рецепт здорових, блискучих і шовковистих локонів

11:24

Киянці відмовили у співбесіді, бо спілкується лише українською та англійськоюВідео

10:24

Зеленський в Давосі присоромив Німеччину через коливання щодо поставок танків в Україну

10:19

Банку джему: Шакіра розповіла, як виявила зраду чоловікаВідео

10:03

Як привітати з Йорданом: світлі привітання в світлий день

Реклама
10:00

Чим замінити соду в млинцях: 6 лайфхаків для пишних ласощів, що тануть в ротіВідео

09:52

США вже готові допомогти Україні боротися за Крим – The New York TimesВідео

09:47

Париж розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc - Politico

09:45

Популярна російська актриса зламала хребетВідео

09:21

Нумерологічний гороскоп на 2023: нові звершення, трансформації та успіх

09:11

Війна в Україні на порозі кульмінації: експерт спрогнозував терміни нового наступу РФВідео

08:49

"Це просто якесь пекло": лікарі розповіли, як приймали поранених у Броварах одразу після трагедіїВідео

08:30

Гороскоп на сьогодні 19 січня 2023: Тельцям - енергія і звершення, а Дівам - витримка і самовладання

08:22

"Життя окупантів стане дуже незручним": Ходжес натякнув на "бавовну" в Криму

08:00

День Іоана Предтечі 20 січня - чого не можна ні в якому разі робити, прикмети і традиції

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти