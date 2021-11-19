Нещеплених назвали "вірусними бомбами": у Європі побоюються п’ятої хвилі COVID-19

У Європі побоюються поширення COVID-19 через нещеплених громадян / Фото Reuters

Вакцинація у Європі допомагає утримувати смертність від коронавірусу на відносно низькому рівні. Та через небезпеку наближення нової хвилі захворюваності президент регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег у Франції Рено Мюзельє порівняв нещеплене населення з "вірусними бомбами".

На думку Мюсельє, двох доз COVID-вакцини недостатньо для захисту від вірусу – він наголосив на необхідності колоти ще й третю дозу, і у зв’язку з цим оновити схему паспортів вакцинації, пише Express.

Така заява від французького політика прозвучала після того, як Німеччина приняла рішення посилити карантинні заходи для невакцинованих від коронавірусу. Проте після цього Мюзельє зіткнувся з критикою за такі висловлювання.

Коронавірус у Європі

Раніше повідомлялося, що Європа посилює карантинні заходи через підвищення рівня захворюваності коронавірусом. У низці держав ввели комендантську годину, посилили масковий режим, обмежили роботу закладів громадського харчування.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляли про різке зростання смертності від COVID-19 у Європі.

Реклама

При цьому Комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) рекомендував колоти третю бустерну дозу вакцини, але лише людям із ослабленим імунітетом.

Коронавірус в Україні

У п'ятницю, 19 листопада, кількість жертв COVID-19 в Україні перетнула позначку у 80 тисяч осіб.

За весь час епідемії в країні зафіксували 3 304 058 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили ще 20 050 хворих, померли за цей час 725 осіб.

Вас може зацікавити: