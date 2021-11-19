Кількість жертв коронавірусу в Україні перетнула нову "червону" лінію - померли понад 80 тисяч осіб

За весь час епідемії в Україні від коронавірусу померла 80 231 людина. За минулу добу зафіксували 725 летальних випадків, виявлено 20 050 хворих.
Станом на ранок п'ятниці, 19 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 050 жителів країни. Зокрема захворіли 1555 дітей і 331 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 637 осіб; летальних випадків - 725; одужали 22 304 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) та Полтавській (1050) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1782 випадки;
- Вінницька область - 973 випадки;
- Волинська область - 589 випадків;
- Дніпропетровська область - 1943 випадки;
- Донецька область - 1057 випадків;
- Житомирська область - 509 випадків;
- Закарпатська область - 514 випадків;
- Запорізька область - 1187 випадків;
- Івано-Франківська область - 838 випадків;
- Київська область - 945 випадків;
- Кіровоградська область - 241 випадок;
- Луганська область - 278 випадків;
- Львівська область - 1017 випадків;
- Миколаївська область - 909 випадків;
- Одеська область - 916 випадків;
- Полтавська область - 1050 випадків;
- Рівненська область - 782 випадки;
- Сумська область - 662 випадки;
- Тернопільська область - 396 випадків;
- Харківська область - 726 випадків;
- Херсонська область - 308 випадків;
- Хмельницька область - 818 випадків;
- Черкаська область - 681 випадок;
- Чернівецька область - 237 випадків;
- Чернігівська область - 692 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 304 058 осіб;
- одужали - 2 726 521 пацієнт;
- летальних випадків - 80 231;
- проведено ПЛР-тестів - 15 461 886.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Коли закінчиться карантин
У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.
У Київській школі економіки вважають, що вийти з "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.
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