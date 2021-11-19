Кількість жертв коронавірусу в Україні перетнула нову "червону" лінію - померли понад 80 тисяч осіб

З коронавірусом госпіталізували ще 3,6 тис. українців/ Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 19 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 050 жителів країни. Зокрема захворіли 1555 дітей і 331 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 637 осіб; летальних випадків - 725; одужали 22 304 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) та Полтавській (1050) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 1782 випадки;

Вінницька область - 973 випадки;

Волинська область - 589 випадків;

Дніпропетровська область - 1943 випадки;

Донецька область - 1057 випадків;

Житомирська область - 509 випадків;

Закарпатська область - 514 випадків;

Запорізька область - 1187 випадків;

Івано-Франківська область - 838 випадків;

Київська область - 945 випадків;

Кіровоградська область - 241 випадок;

Луганська область - 278 випадків;

Львівська область - 1017 випадків;

Миколаївська область - 909 випадків;

Одеська область - 916 випадків;

Полтавська область - 1050 випадків;

Рівненська область - 782 випадки;

Сумська область - 662 випадки;

Тернопільська область - 396 випадків;

Харківська область - 726 випадків;

Херсонська область - 308 випадків;

Хмельницька область - 818 випадків;

Черкаська область - 681 випадок;

Чернівецька область - 237 випадків;

Чернігівська область - 692 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 19 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 304 058 осіб;

одужали - 2 726 521 пацієнт;

летальних випадків - 80 231;

проведено ПЛР-тестів - 15 461 886.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Коли закінчиться карантин

У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.

У Київській школі економіки вважають, що вийти з "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

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