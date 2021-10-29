У 2022 році COVID-19 атакує з новою силою: у МОЗ назвали терміни наступної хвилі

В Україні прогнозують новий спалах коронавірусу / Reuters

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів про те, коли в Україні очікується нова хвиля коронавірусу.

В інтерв'ю виданню Гордон він підкреслив, що найближчі три тижні будуть критичними в плані зростання числа випадків зараження COVID-19.

Разом з тим головний санлікар України прогнозує, що після цього хвиля поступово піде на зниження.

Він уточнив, що спад захворюваності коронавірусом в Україні продовжиться, як очікується, майже до кінця січня 2022 року.

Заступник міністра охорони здоров'я також назвав терміни нового сплеску COVID-19 в Україні.

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"Наступний підйом - березень–квітень 2022 року",- додав Кузін.

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Коронавірус в Україні

Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, в Україні виявили 26 тисяч 870 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчить добова статистика, опублікована прес-службою Міністерства охорони здоров'я.

Відзначимо, що цифра в майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу є найбільшим числом за весь час епідемії.

Разом з тим від коронавірусу одужали 9 784 людини, 648 померло.