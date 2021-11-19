"Вірус постійно мутує": Голубовська пояснила проблему колективного імунітету від COVID-19

Вірус мутує, тому розмова про колективний імунітет від коронавірусу викликає сумніви - лікарка / Daniel Foster / flickr.com/

Не треба сподіватися на колективний імунітет від коронавірусу, тому що вірус, як і у випадку з грипом, постійно видозмінюється. При його мутації з'являються нові варіанти, які йдуть від попередніх антитіл. При цьому антитіла не у всіх людей можуть довго триматися. Агітація за вакцинацію в Україні провалилася через неправильну її організацію. Про це заявила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Взагалі-то імунітет за цієї коронавірусної хвороби ще мало вивчено. Колективний імунітет при коронавірусі — це все одно що колективний імунітет при грипі. Вірус постійно мутує, постійно з'являються нові варіанти, які вислизають від попередніх антитіл. Антитіла не у всіх тримаються довго", - сказала лікарка у інтерв'ю Фактам..

читайте такожСкільки діє імунітет проти COVID-19 після вакцинації - відповідь МОЗКрім того, за її словами, в літній період підготовка до нової хвилі інфекції пройшла на слабкому рівні. Агітація за вакцинацію від коронавірусу повинна була бути організована на рівні сімейних лікарів, яким слід було б переконати щепитися людей з групи ризику.

В результаті, як стверджує Голубовська, найчастіше від коронавірусу в стаціонарах помирають люди з групи ризику. У людей у віці старше 50 років перебіг хвороби може бути важким.

Також лікарка підкреслила, що противірусне лікування від COVID-19 треба починати на ранніх стадіях хвороби, не чекаючи, коли симптоми стануть більш явними, а стан здоров'я людини погіршиться.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 19 листопада, в Україні встановлено 20 050 нових заражень коронавірусною інфекцією COVID-19. Госпіталізовано 3 637 осіб. Загинули 725 людей. Видужали 22 304 людини.

У червоній зоні карантину в Україні знаходяться 18 регіонів, до неї включили Вінницьку область. У Чернівецькій області пом'якшили протиепідемічні заходи - регіон перевели до жовтої зони карантинних обмежень.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін підкреслював, що влада не збирається запускати локдаун в Україні і обмежиться точковим посиленням карантину по регіонах.