В ЄС рекомендували третю дозу вакцини від коронавірусу, але лише для "обраних"

В ЄС рекомендували бустерні дози вакцин / УНІАН

У ЄС комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) рекомендує зробити бустерні дози вакцинами Pfizer і Moderna від коронавірусу людям із ослабленим імунітетом. Така доза може вводитися через 28 днів після другої, пише EMA.

За даними досліджень, третя доза цих вакцин збільшує здатність виробляти антитіла проти вірусу, який викликає COVID-19, у пацієнтів з трансплантацією органів з ослабленою імунною системою.

При цьому немає прямих доказів того, що здатність виробляти антитіла у цих пацієнтів захищає від COVID-19. Але очікується, що бустерна доза підвищить захист, принаймні, у деяких пацієнтів.

"EMA буде продовжувати відстежувати будь-які дані щодо її ефективності", - йдеться в повідомленні.

Також йдеться про те, що важливо розрізняти третю дозу для людей з ослабленою імунною системою і людей з нормальною імунною системою. Відносно останніх дослідження показали значне підвищення рівня антитіл, коли бустерна доза вводиться приблизно через 6 місяців після другої.

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"На підставі цих даних комітет дійшов висновку, що ревакцинація може розглядатися як мінімум через 6 місяців після другої дози для людей у віці 18 років і старше", - додали в EMA.

Але в той же час уточнюється, що наразі оцінюються дані по бустерній дозі вакцини Spikevax від Moderna для людей з нормальною імунною системою.

Раніше інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

"Єдине протипоказання - це анафілактичний шок або істотні порушення імунітету після першої дози вакцини", − сказав він.

Ще одним варіантом Аристов називає різні алергічні реакції на конкретні компоненти, але під це підпадають "одиниці на мільйони людей".