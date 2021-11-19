"97% госпіталізованих – невакциновані": лікар розповіла, хто найчастіше потрапляє в реанімацію

Кількість молоді з COVID-19 в реанімаціях збільшилася / Фото Reuters

Майже у всіх випадках до реанімації потрапляють невакциновані від коронавірусу хворі. Вакцинованих там – одиниці, і здебільшого це люди, які мають серйозні супутні захворювання. Зараз у Київській міській клінічній лікарні №4 перебуває близько 3% вакцинованих і 97% – невакцинованих пацієнтів, розповіла головна лікарка медзакладу Тетяна Мостепан в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За її словами, "помолодшав" вік пацієнтів, які потрапляють до реанімації у важкому стані.

"Там є люди у віці 33, 35, 40, 50 років. Звичайно, вікові теж, але той відсоток молодих людей, які на сьогодні перебувають у реанімації, шокує", – зазначила вона.

Мостепан розповіла, що тільки в цій лікарні за добу в реанімації використовують близько 7 тонн кисню. Для порівняння: коли був пік захворюваності під час минулої хвилі в найважчі часи витрачалося близько 5 тонн.

Також збільшилася кількість випадків важкої форми COVID-19 у дітей, сказала вона.

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Лікар наголосила на необхідності вакцинації і зазначила, що найбільше ризикують перехворіти на середню або важку форму пацієнти у віці і ті, які мають інші захворювання.

Коронавірус в Україні

У п'ятницю, 19 листопада, кількість жертв-19 в Україні перетнула позначку у 80 тисяч осіб.

За весь час епідемії в країні зафіксували 3 304 058 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили ще 20 050 хворих, померли за цей час 725 осіб.

Вчені прогнозують зниження показників COVID-захворюваності в Україні до рівня, який спостерігався у серпні і вересні, до січня 2022 року.

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