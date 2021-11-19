"Прокидаюся від того, що задихаюся": у Рівненській області від COVID-19 померла 20-річна вагітна

Дівчина розповідала матері, що їй важко дихати, не вистачало кисню, а лікарі погрожували перевести її в іншу лікарню, якщо вона буде скаржитися.
У місті Дубно Рівненської області вночі 17 листопада померла від наслідків коронавірусу 20-річна вагітна жінка. Немовля також врятувати не вдалося.
Як розповів головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов, жінка була на сьомому місяці вагітності. У неї були проблеми з дихальною системою і важка пневмонія через коронавірус, передає rivne.online.
Головний лікар Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук у коментарі Суспільному повідомив, що жінка потрапила в пологовий будинок за тиждень до смерті з підтвердженим COVID-19.
"У неї було супутнє захворювання – бронхіальна астма. Стан ускладнювався, була пневмонія, її лікували, але раптово погіршився стан і врятувати не вдалося. Поки проводили реанімаційні заходи, плід завмер і неможливо було його врятувати", – розповів Андрощук.
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Вагітна писала про те, що їй важко дихати, не вистачало кисню, а коли вона скаржилася, то медперсонал погрожував перевести її в іншу лікарню.
До слова, це другий випадок смерті пацієнтки в Дубенському пологовому будинку за останні два тижні. Перший трапився на початку листопада.
"Перший випадок - 23 роки було жінці, теж з Рівненського району, теж потрапила до нас з коронавірусом і проблемою з легенями. У попередньої жінки врятували плід, там доношена вагітність була. Як правило, до нас потрапляють невакциновані, вакциновані – дуже рідко", – уточнив головний лікар Ростислав Андрощук.
Як повідомляв Главред, в Івано-Франківську від коронавірусу померла мати трьох дітей. Вона поступила в лікарню на сьомому місяці вагітності у важкому стані, щеплення проти COVID-19 у неї не було. Новонароджена дитина вижила, але врятувати жінку медики не змогли, хоч і боролися за її життя цілих два тижні.
Все про вакцинацію вагітних можна дізнатися в сюжеті:
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