"Прокидаюся від того, що задихаюся": у Рівненській області від COVID-19 померла 20-річна вагітна

У Рівненській області померла вагітна жінка, у неї був коронавірус / Фото pixabay.com

У місті Дубно Рівненської області вночі 17 листопада померла від наслідків коронавірусу 20-річна вагітна жінка. Немовля також врятувати не вдалося.

Як розповів головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов, жінка була на сьомому місяці вагітності. У неї були проблеми з дихальною системою і важка пневмонія через коронавірус, передає rivne.online.

Головний лікар Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук у коментарі Суспільному повідомив, що жінка потрапила в пологовий будинок за тиждень до смерті з підтвердженим COVID-19.

"У неї було супутнє захворювання – бронхіальна астма. Стан ускладнювався, була пневмонія, її лікували, але раптово погіршився стан і врятувати не вдалося. Поки проводили реанімаційні заходи, плід завмер і неможливо було його врятувати", – розповів Андрощук.

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Вагітна писала про те, що їй важко дихати, не вистачало кисню, а коли вона скаржилася, то медперсонал погрожував перевести її в іншу лікарню.

Фото Facebook Зоряна Бояр

До слова, це другий випадок смерті пацієнтки в Дубенському пологовому будинку за останні два тижні. Перший трапився на початку листопада.

"Перший випадок - 23 роки було жінці, теж з Рівненського району, теж потрапила до нас з коронавірусом і проблемою з легенями. У попередньої жінки врятували плід, там доношена вагітність була. Як правило, до нас потрапляють невакциновані, вакциновані – дуже рідко", – уточнив головний лікар Ростислав Андрощук.

Як повідомляв Главред, в Івано-Франківську від коронавірусу померла мати трьох дітей. Вона поступила в лікарню на сьомому місяці вагітності у важкому стані, щеплення проти COVID-19 у неї не було. Новонароджена дитина вижила, але врятувати жінку медики не змогли, хоч і боролися за її життя цілих два тижні.

Все про вакцинацію вагітних можна дізнатися в сюжеті:

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