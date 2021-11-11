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Гірше, ніж в Азії та Африці: у Європі різко зросла смертність від COVID-19

11 листопада 2021, 07:32

Кількість щотижневих смертей від коронавірусу знизилася на 4% у всьому світі, крім Європи. Тут навпаки зафіксовано стрибок летальних випадків на 10%.

коронавірус, лікар
У всьому світі минулого тижня зареєстрували близько 3,1 мільйона нових випадків коронавірусу / Фото Reuters

Коронавірус в Європі продовжує бушувати. Причому континент став єдиним регіоном світу, де неухильно зростають як випадки захворюваності на COVID-19, так і смертність.

Зокрема, за останній тиждень смертність від COVID-19 збільшилася на 10 відсотків, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає The Associated Press.

За даними ВООЗ, у всьому світі минулого тижня зареєстрували близько 3,1 мільйона нових випадків коронавірусу, що приблизно на 1% більше, ніж попереднього тижня. Майже дві третини випадків зараження коронавірусом - 1,9 мільйона - припадають на Європу, де кількість випадків захворювання зросла на 7%.

"Шостий тиждень поспіль вірус поширюється континентом", - йдеться у матеріалі.

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Серед країн з найбільшим показником нових інфікувань виявилися США, Росія, Велика Британія, Туреччина і Німеччина.

читайте такожКоли ВООЗ оголосить про закінчення пандемії коронавірусу: названо умовуЯк зазначили у ВООЗ, кількість щотижневих смертей від COVID-19 знизилася приблизно на 4% у всьому світі. Причому зниження смертності відбулося скрізь, крім Європи.

"З 61 країни, яку ВООЗ включає в європейський регіон, 42% повідомили про стрибок кількості випадків не менше ніж на 10%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що в Південно-Східній Азії та Африці смертність від COVID-19 знизилася приблизно на третину попри відсутність вакцин в цих регіонах. У Північній та Південній Америці, за даними ВООЗ, кількість нових щотижневих випадків знизилася на 5%, а кількість смертей — на 14%.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (це новий антирекорд, такої кількості смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.

Попередній антирекорд жертв коронавірусу був встановлений за добу 5 листопада. Тоді померли 793 людини.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві за добу виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

Столиця України два дні поспіль встановлювала рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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