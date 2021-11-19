Ляшко попередив про новий спалах коронавірусу і назвав терміни

В Україні не виключили новий спалах COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

В Україні не виключений новий спалах захворюваності коронавірусом, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У коментарі журналістам він нагадав про те, що вже другий тиждень поспіль знижується кількість нових випадків COVID-19 і числа госпіталізацій і нерідко кількість людей. які видужали, перевищує число хворих, передає УНІАН.

Незважаючи на те, що Україна вже пройшла пік захворюваності COVID-19 в межах третьої хвилі, з урахуванням ситуації в Європі, можливий і повторний спалах, не виключив глава МОЗ.

"Ми аналізуємо ситуацію в Європі, ми бачимо там різке зростання кількості випадків, тому не виключаємо потенційно можливий в короткий проміжок часу повторний спалах", - додав Ляшко.

За його словами, для того, щоб така ситуація не відбувалася, необхідно, щоб було вакциновано не більше 40%, як зараз, а хоча б 70% населення. Він висловив сподівання, що виплата тисячі гривень всім вакцинованим стимулює людей вакцинуватися і підтримає ті галузі економіки, які постраждали під час карантину.

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Коронавірус в Україні

Нагадаємо, в Україні вчора зафіксовано 20 тис. 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Захворіли 1 тис. 555 дітей і 331 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 3 тис. 637 осіб, померли від ускладнень хвороби – 725.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 304 тис.058 осіб, одужали-2 млн 726 тис. 521, померли – 80 тис. 231. Медики зробили 15 млн 461 тис.886 ПЛР-тестувань.

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