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Курс України на НАТО, агресія РФ і безпека: Зеленський провів перемовини з Шольцем і Макроном

15 грудня 2021, 18:35

Зустрічі Зеленського з Шольцем та Макроном пройшли на полях саміту Східного партнерства.

Зустріч Зеленського і Шольца
Зеленський запросив Шольца приїхати до Києва / twitter.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив результати першої зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Глава держави очікує на співпрацю з Німеччиною в питаннях енергетики, оборони і безпеки, а також в ситуації з євроатлантичною інтеграцією. Він запросив главу німецького уряду приїхати з візитом до Києва. Також гарант провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час яких висловив надію на підтримку Ради ЄС у сфері безпеки та боротьбі з гібридною агресією РФ.

Зустрічі з Макроном і Шольцем відбулися в середу, 15 грудня, на полях саміту Східного партнерства. Перші деталі перемовин Зеленський повідомив у своєму Twitter-акаунті.

Зустріч Зеленського з Шольцем

Глава держави повідомив, що крім співпраці у сферах енергетики, безпеки і оборони, він очікує на підтримку Берліна щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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"Радий нашому знайомству з Олафом Шольцем. Очікую поглиблення співпраці України та Німеччини у сферах енергетики, безпеки і оборони. Також розраховую на підтримку Німеччиною євроатлантичного курсу. Запросив відвідати Україну з візитом", - написав Зеленський.

У пресслужбі президента додали, що він також розраховує на підтримку Німеччини в питанні збереження транзиту газу через Україну після 2024 року.

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"Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року", - сказав він.

Перемовини Зеленського з Макроном

Гарант висловив сподівання, що під час головування французької держави в Раді ЄС окрема увага приділятиметься питанню безпеки України та протидії агресії Росії.читайте такожУкраїна в НАТО, Донбас і "гарантії" Москві: Макрон зателефонував Путіну перед зустріччю з Зеленським

"Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України та Франції. Сподіваюся, що під час головування Франції в Раді ЄС приділятиметься особлива увага безпеці України та протидії гібридній агресії РФ у Європі", - зазначив Зеленський.

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На Банковій вказали, що Зеленський і Макрон під час розмови скоординували позиції з питання реалізації курсу України на вступ до НАТО, підтримка якого зростає в українському суспільстві.

"Глава держави зазначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - підкреслюється в повідомленні.

Візит Зеленського до Брюсселю

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі. Гарант бере участь у шостому саміті Східного партнерства, який стартував у середу, 15 грудня і працюватиме до 16 грудня.

На саміті присутні президент Європейської Ради Шарль Мішель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, і також лідери держав Євросоюзу і країн Східного партнерства.

У рамках заходу Зеленський проводить зустрічі з лідерами держав Євросоюзу та країн-партнерів, керівництвом Євросоюзу та Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Володимир Зеленський новини України Олаф Шольц
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