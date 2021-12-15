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Зеленський, Шольц і Макрон домовилися щодо вирішення конфлікту на Донбасі і звернулися до Росії

15 грудня 2021, 19:49

Війська Росії повинні бути відведені від кордонів України якомога швидше, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський, Макрон, Шольц
Шольц і Макрон підтримали нормандський формат щодо Донбасу / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський, канцлер ФРН Олаф Шольц і глава Франції Еммануель Макрон досягли домовленості про продовження перемовин щодо Донбасу в рамках нормандського формату і забезпечення реалізації рішень, які були прийняті за підсумками грудневого саміту у Парижі 2019 року. Лідери трьох держав мають намір вжити реальних заходів для врегулювання конфлікту і закликали Росію до конструктивної роботи в даному напрямку.

Як повідомляє пресслужба ОП, в середу, 15 грудня, у Брюсселі на полях саміту Східного партнерства відбулася зустріч президента України Зеленського, канцлера ФРН Шольца і президента Франції Макрона. Під час перемовин вони обговорили ситуацію щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі.

Україна нікому не загрожує і очікує на відведення військ РФ

Відзначається, що Зеленський подякував Парижу і Берлін за рішучу підтримку України в ситуації із загрозою Росії і зусилля країн щодо роботи в нормандському форматі. Глава держави акцентував увагу на тому, що Київ не здійснює провокацій на кордоні і не загрожує іншим країнам. Українська держава ставить перед собою завдання політичного врегулювання конфлікту з Росією і очікує на відведення військ від своїх кордонів.

читайте такожКрах "Нормандії" і знищення довіри до Путіна: посол у ФРН зробив прогноз про діалог щодо Донбасу"Очікую, що російські війська і озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Наразі, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", - зазначив Зеленський.

Шольц і Макрон підтримали нормандський формат

Канцлер Німеччини Шольц і президент Франції Макрон висловили готовність продовжувати роботу в рамках нормандського формату і докладати зусиль до виконання тих рішень, які були прийняті за підсумками саміту у Парижі в грудні 2019 року.

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Про що домовилися Зеленський, Шольц і Макрон

Президент Зеленський акцентував увагу на тому, що сторонам слід вирішити головні питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі, серед яких забезпечення дотримання режиму перемир'я, звільнення політичних в'язнів сторонами конфлікту, і відкриття двох нових КПВВ.

читайте такожКурс України на НАТО, агресія РФ і безпека: Зеленський провів перемовини з Шольцем і МакрономКрім того, Зеленський, Шольц і Макрон домовились щодо досягнення реальної стабілізації ситуації на Донбасі. При цьому вони закликали Москву до конструктивних перемовин в рамках нормандського формату.

Перемовини в Нормандському форматі

Україна, Франція, Німеччина і Росія раніше вели діалог щодо проведення нового раунду перемовин у нормандському форматі щодо Донбасу. На першому етапі відновлення процесу Київ, Париж і Берлін намагалися провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак перемовини не відбулися.

У Німеччині і Франції на той момент заявляли, що зустріч глав МЗС країн нормандського формату повинна пройти незабаром, але захід не було організовано.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія не згодна на проведення зустрічі через нібито невиконання Києвом домовленостей, досягнутих в рамках Паризького саміту 2019 року.

Прессекретар Банкової Сергій Никифоров стверджував, що відновлення діалогу в рамках нормандського формату під великим питанням. Сторони не можуть домовитися ані щодо зустрічі лідерів, ані про перемовини міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня сказав, що Київ бачить вихід із ситуації в підключенні США до перемовин щодо Донбасу. Також він не виключає прямого діалогу з Кремлем. Такий сценарій розвитку подій підтримує і Захід.

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