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"Ненависть і деградація": топдипломат РФ звинуватив Путіна в злочині і "припечатав" Лаврова

23 травня 2022, 15:21

Володимир Путін жирною буквою Z перекреслив всі надії на розвиток РФ, впевнений Борис Бондарєв.

Путін, Лавров, сумно
Володимир Путін і Сергій Лавров / kremlin.ru

Війна, розв'язана РФ проти України, є злочином не тільки перед українським, а й перед російським народом, заявив радник місії Росії при ООН в Женеві Борис Бондарєв.

Британська Daily Express публікує заяву російського дипломата, в якій він пише про те, що "ніколи ще мені не було так соромно за свою країну і свою роботу, як 24 лютого цього року".

"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом з усім західним світом, - не тільки злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії, який жирною буквою Z перекреслив всі надії на поступовий розвиток в нашій країні успішного демократичного суспільства", - заявив Бондарєв.

Метою війни він назвав бажання її ініціаторів залишитися при владі назавжди, жити в помпезних палацах, плавати на розкішних яхтах, насолоджуючись необмеженою владою і повною безкарністю. Бондарєв підкреслив, що заради цього режим Путіна готовий принести в жертву багато життів.

За його словами, глава МЗС РФ Сергій Лавров став прикладом деградації російської дипломатії.

"За 18 років він пройшов шлях від професіонала і освіченого інтелектуала, на якого хотілося рівнятися багатьом працівника міністерства, до людини, яка постійно транслює заяви, що суперечать один одному, і загрожує світу (тобто і Росії) ядерною зброєю! Сьогодні МЗС не займається дипломатією. Він сіє брехню, розпалює ненависть і війну. Дипломатія обслуговує приватні інтереси вузького кола осіб, які мають нічого спільного з реальними потребами російського суспільства", - зазначив російський дипломат.

При цьому він упевнений в тому, що у Росії більше не залишилося союзників через її агресивну політику, "а не через горезвісну русофобію", про яку постійно говорять на російському телебаченні.

"Я вчився на дипломата і хотів би і далі працювати на свою країну. Але сьогодні, на жаль, залишатися на держслужбі і йти згубним політичним курсом означає зраджувати свою батьківщину. Не хочу і не можу цього робити. У зв'язку з цим я вирішив звільнитися", - додав Бондарєв.

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/ @HillelNeuer

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Скандал із заявою Лаврова

Як повідомлялося, в інтерв'ю телекомпанії Mediaset міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав: "Він (Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас говорять".

У відповідь на це, глава ізраїльської дипломатії Яїр Лапід заявив, що висловлювання Лаврова про євреїв є обурливим, підкресливши, що євреї не вбивали себе під час Голокосту.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомив, що вони з главою МЗС Ізраїлю Яїром Лапідом обурені антисемітськими заявами російського міністра Сергія Лаврова, і закликав главу російської дипломатії публічно вибачитися перед усіма євреями.

Читайте ще:

Володимир Путін МЗС РФ Сергій Лавров
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