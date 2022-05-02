УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Берліні різко висловилися щодо скандальної заяви Лаврова

2 травня 2022, 19:24

Берлін назвав його слова абсурдним поширенням російської пропаганди, яка не потребує коментарів.

Сергій Лавров
У Німеччині назвали заяви Лавова абсурдними / Reuters

Влада Німеччини різко відреагувала на заяву Сергія Лаврова про те, що євреї нібито "найзапекліші антисеміти".

Так, офіційний Берлін назвав його слова абсурдним поширенням російської пропаганди, котра не потребує коментарів.

"Поширювана Сергієм Лавровим російська пропаганда не потребує коментарів. Це абсурдно", - цитує офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта France 24.

Скандальна Заява Лаврова

Раніше Главред писав про те, що голова російського МЗС Сергій Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського із Гітлером. Він заявив, що Адольф Гітлер нібито мав єврейську кров, а "найпалкіші антисеміти, як правило, євреї". В Україні та Ізраїлі обурилися таким заявам російського міністра закордонних справ.

Таку заяву Лавров озвучив в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет", його слова після цього процитувало МЗС РФ.

"Він (президент Володимир Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас говорять", – сказав Лавров.

В Ізраїлі різко відреагували на заяву Лаврова

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у написав Twitter, що такі висловлювання "обурливі і непрощенні".

"Висловлювання Лаврова - це обурлива і непрощенна заява, а також Жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв-це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", - заявив Лапід.

При цьому в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю викликали для пояснень російського посла.

"Внаслідок обурливих зауважень міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Ізраїлі для роз'яснювальної бесіди із заступником генерального директора відомства з Євро-Азії", – зазначили в ізраїльському відомстві.

Нагадаємо, раніше Лавров відкинув плани військово-політичного керівництва РФ підігнати завершення війни проти України до Дня Перемоги. Він заявив, що терміни завершення війни РФ підганяти під дати не будуть.

Раніше в ОП потролили Лаврова за маячню в поясненні агресії проти України. Лавров заявив, що РФ напала на Україну нібито тому, що країни світу знемагають під гнітом західних країн, нерозривно пов'язаних з расизмом і ізоляцією

Читайте також:

viber
новини Росії новини Німеччини МЗС Росії Сергій Лавров
Реклама
Популярне
Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіаку Йде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на УкраїнуЙде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на Україну Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолоданняУкраїну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолодання В Україні різко похолодає і вдарять заморозкиВ Україні різко похолодає і вдарять заморозки Путін готує важливу заяву на 9 травня: ЗМІ розкрили сценарій КремляПутін готує важливу заяву на 9 травня: ЗМІ розкрили сценарій Кремля
Підтримайте Главред

Останні новини

20:15

Війська РФ завдали по Одесі ракетного удару: потрапили в релігійну споруду, постраждали і загинули люди

20:04

Велике щастя або непрості часи: кому зі знаків коридор затемнень " принесе зміни

20:00

Окупанти встановили понтон через річку Сіверський Донець - Генштаб

19:57

У РФ готуються оголосити загальну мобілізацію: у розвідці назвали датуВідео

19:31

Орки відмовляються вмирати в Україні: біжать з передової та ламають свою технікуВідео

Реклама
19:27

Поки Путін витрачає гроші на ракети, його армію розстріляють із гармат: чому Росія програє війнуПогляд

19:24

У Берліні різко висловилися щодо скандальної заяви Лаврова

19:12

Українцем бути престижно: голлівудська акторка шукає спільне коріння з українським гетьманом

18:59

Потужний удар ЗСУ під Ізюмом: у Пентагоні розкрили деталі візиту генерала РФ ГерасимоваВідео

18:29

Новий зашквар окупантів: ЗСУ підірвали склад боєприпасів орків у ЧорнобаївціВідео

18:22

"Зло набирає обертів, місце Росії - в ізоляторі": Україна готує звернення до США щодо статусу РФВідео

18:10

Чому Росія розпадетьсяПогляд

17:58

Порвуть рашистів на шматки: США озброїли Україну потужними гаубицями М777Відео

17:33

Гігантський стовп диму: на Уралі вибухнув завод із зарядами до РСЗВ, є жертвиВідео

17:28

"Вибачте, я викрав вашу машину": зворушлива історія про українців під час війни

17:28

На Харківщині Укравтодор створює тимчасові переправи біля зруйнованих мостів

17:15

ЗСУ задавлять війська РФ: Росії загрожують розпад, смути і громадянські війни - терорист ГіркінВідео

16:58

РФ не вистачає гарматного м'яса: "добровольців" з глушини заманюють довгим рублемВідео

16:30

Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського катаВідео

16:22

Медсестра з Лисичанська, яка через вибух міни втратила обидві ноги, вийшла заміж у ЛьвовіВідео

Реклама
16:21

Проводи 2022 в Україні: дата, традиції та заборони свята

16:01

Як очистити плиту від старого жиру і нагару - 4 поради господаркам

15:53

Мобілізація в Україні зменшила темпи: показники виконані, але її можуть продовжити – ЗСУВідео

15:42

Злата Огневич прокоментувала свою нетрадиційну орієнтацію: "Поважайте вибір кожної людини"

15:35

Тихий переворот у Росії: що вказує на те, що Путіна виводять з гриПогляд

15:27

"Несправедливо Галкіна мочать": Собчак подякувала Кіркорову за рознос пропагандистки Симоньян

15:26

Вантажать трупи в авто, якими привозять гуманітарку: окупанти вивозять з Маріуполя тіла вбитих людейВідео

15:16

"Замість війни - селфі і мейк: українська блогерка Стужук показала свої безтурботні будні закордоном

15:05

Юрій Романенко. Навіщо Лавров зробив Гітлера євреємВідеоблоги

14:50

Донька Нємцова вийшла за громадянина РФ, який підтримує Україну

14:24

Війна вже у вирішальній стадії: наступні 2-3 тижні визначать те, що буде упродовж 2-3 років – ХоджесВідео

14:11

Включаючи командира: ціла рота російських солдатів відмовилася воювати в Україні

14:10

Нетрі: у мережі показали, як страшно виглядає станція швидкої допомоги в РФ за 200 км від Москви

14:07

Що посадити у тіні під парканом, біля будівель і під плодовими деревами - список культурВідео

13:51

Зламали плани орків: ЗСУ знищили багато техніки РФ, яка готувалася йти у наступ на ХарківщиніВідео

13:11

Інакша війна: якою далі буде боротьба з РосієюПогляд

13:02

Лавров відмочив антисемітську заяву про "єврея-Гітлера": Україна відповіла, Ізраїль шокованийВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 травня 2022: Терезам – приємні зміни, Водоліям – старі образи, Рибам - недруги

12:53

Підліток з мемів про Джолі розповів, чому не зреагував на зіркуВідео

12:50

Відрубували голови і кінцівки: Зеленський розповів про звірства путінської армії в БучіВідео

Реклама
12:37

"Це все, що нам запропонувала Україна": забута всіма співачка Кормухіна накинулася на Барських

12:33

Ураза-байрам 2022: дата, традиції та привітання до свята мусульман

12:19

Гороскоп на сьогодні, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустріч

12:15

Екстрасенс поділився дуже сильною молитвою для перемоги України над РосієюВідео

12:13

У Бородянці рятуватимуть кота, який застряг на 7 поверсі напівзруйнованого будинку

12:07

"А що це на стовпі?": бурят-окупант намагався вкрасти Інтернет, щоб "відвезти його додому"

11:52

Лія Меладзе розповіла, чому тато не пускає її до Києва: "Прийду додому і буду плакати"Відео

11:34

"Є різні збочення": хамка Симоньян у своїй манері відповіла Кіркорову

11:28

"Захоче зберегти обличчя": у США сказали, в якому разі Путін може застосувати ядерну зброюВідео

11:19

ЗСУ розбили штурмовий загін "вагнерівців": полонені розповіли багато цікавого

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти