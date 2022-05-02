У Берліні різко висловилися щодо скандальної заяви Лаврова

У Німеччині назвали заяви Лавова абсурдними / Reuters

Влада Німеччини різко відреагувала на заяву Сергія Лаврова про те, що євреї нібито "найзапекліші антисеміти".

Так, офіційний Берлін назвав його слова абсурдним поширенням російської пропаганди, котра не потребує коментарів.

"Поширювана Сергієм Лавровим російська пропаганда не потребує коментарів. Це абсурдно", - цитує офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта France 24.

Скандальна Заява Лаврова

Раніше Главред писав про те, що голова російського МЗС Сергій Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського із Гітлером. Він заявив, що Адольф Гітлер нібито мав єврейську кров, а "найпалкіші антисеміти, як правило, євреї". В Україні та Ізраїлі обурилися таким заявам російського міністра закордонних справ.

Таку заяву Лавров озвучив в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет", його слова після цього процитувало МЗС РФ.

"Він (президент Володимир Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас говорять", – сказав Лавров.

В Ізраїлі різко відреагували на заяву Лаврова

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у написав Twitter, що такі висловлювання "обурливі і непрощенні".

"Висловлювання Лаврова - це обурлива і непрощенна заява, а також Жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв-це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", - заявив Лапід.

При цьому в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю викликали для пояснень російського посла.

"Внаслідок обурливих зауважень міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Ізраїлі для роз'яснювальної бесіди із заступником генерального директора відомства з Євро-Азії", – зазначили в ізраїльському відомстві.

Нагадаємо, раніше Лавров відкинув плани військово-політичного керівництва РФ підігнати завершення війни проти України до Дня Перемоги. Він заявив, що терміни завершення війни РФ підганяти під дати не будуть.

Раніше в ОП потролили Лаврова за маячню в поясненні агресії проти України. Лавров заявив, що РФ напала на Україну нібито тому, що країни світу знемагають під гнітом західних країн, нерозривно пов'язаних з расизмом і ізоляцією

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