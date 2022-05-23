Потужний ракетний удар РФ по Україні: стало відомо про жертви та руйнування

Руйнування в результаті ракетного удару РФ / zt.npu.gov.ua

Внаслідок нанесеного військами РФ у неділю ракетного удару по Малину Житомирської області пошкоджено інфраструктурний об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.

"Російська Федерація в черговий раз завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один Багатоквартирний, кілька магазинів і кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, є один загиблий - працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників "Укрзалізниці" і один житель Малина", - повідомив міський голова Малина Олександр Сітайло в Facebook.

За його словами, поранені госпіталізовані - вони отримують необхідну медичну допомогу.

На місці працюють рятувальники і медики, а також слідчі оперативних груп. Пожежу ліквідували вчора близько 19: 00 вечора неділі.

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Раніше повідомлялося, що в Малині на Житомирщині в неділю система протиповітряної оборони (ППО) знищила чотири крилаті ворожі ракети, випущені з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, в неділю, 22 травня, в Малині Житомирської області прогриміли вибухи. Місцева влада підтвердила інформацію.

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