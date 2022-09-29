Німецька ППО закриє небо: Німеччина передасть Україні чотири системи IRIS-T замість однієї

Зараз IRIS-T немає на озброєнні навіть у Бундесверу / Фото Вікіпедія

Україна отримає від Німеччини чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T замість офіційно анонсованої однієї. Інформація про чотири системи ППО з'явилася на сайті уряду Німеччини.

Зараз IRIS-T немає на озброєнні навіть у бундесверу.

Ймовірно Німеччина планувала передати один зенітно-ракетних комплекс IRIS-T, оскільки в повідомленні уряду наголошується, що з'явився бюджет ще на три таких системи.

Також Німеччина має намір передати Україні 30 тисяч патронів калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Крім того, слід очікувати поставок 10 мостових систем, 3 середні мостові системи та 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.

Як повідомляв Главред, 28 вересня німецький посол Анка Фельдгузен заяила, що Німеччина може передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T вже в жовтні. Комплекси ще на виробництві.

Рішення про передачу ЗРК на політичному рівні вже ухвалено, залишилося врегулювати питання поставок. Другу систему повинні привезти до кінця поточного року, ще дві обіцяють Києву в 2023 році.

Що відомо про систему ППО IRIS-T

Основою ЗРК є ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System tail) з інфрачервоною наводкою, створена на базі однойменної ракети "повітря-повітря".

Пускові установки можуть мати колісне (MAN 8×8) або гусеничне шасі (двосекційний всюдихід BvS10) і містять 4 напрямних або 8 контейнерів з ракетами.

Є модифікації середнього і малого радіуса. IRIS-t SLM дозволяє вражати цілі на відстані до 40 км, а в коротшій версії SLS – до 25 км.

Основним сенсором комплексу є австралійська РЛС CEAFAR GBMMR з 3D-радаром з активною фазованою антенною решіткою (АФАР).

Також може застосовуватися німецька РЛС TRML-4D (Hensoldt), що дозволяє виявляти цілі на відстані до 250 км.

Комплекс створений в 2014 році, а єдиним оператором системи з 2019 року є Швеція. Уряд Німеччини видав дозвіл на експорт 23 одиниць до Єгипту.

Нагадаємо, Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Як заявив президент України Володимир Зеленський, але для закриття повітряного простору від російських ракет їх все ще недостатньо.

Раніше повідомлялося, що США уклали важливий контракт на 182 млн доларів, який передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році.

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